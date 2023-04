Nix zu holen in der Fremde: So will Hertha die Auswärtsmisere stoppen

Berlin - Hertha BSC ist auf Rekordjagd. Jedoch in negativer Hinsicht. Eine Niederlage noch und die Berliner sind genauso erfolglos wie in der Saison 2016/2017. Damals kassierten sie unter Pal Dardai (47) ganze neun Auswärtspleiten nacheinander.

"Zum Beispiel bei einem Rückstand. In den Heimspielen hatten wir immer das Gefühl, dass wir in der Lage sind das Spiel in bestimmten Situationen und Phasen noch zu drehen."

In der Fremde aber macht sich die Alte Dame zu häufig selbst das Leben schwer. So wie beim Kellerduell in Hoffenheim (1:3), als sich die Berliner zwei unnötige Elfmeter einfingen. Die Partie war danach im Prinzip schon entschieden. "Da gilt es dann einfach für uns stabil in seiner Aufgabe zu bleiben und die taktische Disziplin an den Tag zu legen", so Schwarz. "Dass Fehler in diesem Spiel passieren, kommt häufig vor. Aber wie gehst du damit um? Das ist das Entscheidende."

Der Champions League-Aspirant dürfte seine Elf jedoch vor einer schwierigen Aufgabe stellen. Der letzte Auswärtssieg liegt mittlerweile 13 Jahre zurück. Schwarz weiß, worauf es ankommen wird, um zumindest die Negativ-Serie zu stoppen. "Das, was wir in den Heimspielen gezeigt haben, Nehmerqualitäten zu haben, das wird elementar wichtig sein für das Spiel in Freiburg."