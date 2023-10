Prügel-Keeper Gersbeck trainiert wieder bei Hertha und steht gleich im Tor?

Marius Gersbeck (28, r.) ist zurück im Teamtraining. Der Keeper könnte schon am Donnerstag beim Testspiel im Tor stehen © Thomas Flehmer/dpa

Zum Start der Länderspielpause absolvierte der 28-Jährige am Montag auf dem Trainingsgelände des Fußball-Zweitligisten Einheiten mit seinen in Berlin gebliebenen Teamkollegen. "Heute war ein erstes Gespräch. Wir haben auch nochmal mit der Mannschaft gesprochen, dass Marius wieder mittrainiert. Marius muss aufpassen in der Zukunft", sagte Trainer Pal Dardai (47) am Montag.

Gersbeck hatte vor Gericht gestanden, weil er am Rande des Hertha-Trainingslagers im Juli einen 22-Jährigen bei einer nächtlichen Prügelei verletzt hatte. Das Verfahren endete Ende September im Rahmen einer sogenannten Diversion.

Gersbeck musste nach einem Schuldeingeständnis und einer Entschuldigung bei dem Opfer 40.000 Euro an den Staat Österreich zahlen. Hertha gab seinen Keeper daraufhin eine zweite Chance. Allerdings gelten für Gersbeck "strenge Verhaltensregeln in Öffentlichkeit und Privatleben".

Im Testspiel gegen Tennis Borussia Berlin könnte der Keeper am Donnerstag erstmals wieder im Tor des Hauptstadt-Klubs stehen. "Warum nicht? Tjark ist bei der Nationalmannschaft", sagte Dardai. In den Pflichtspielen wird sich Gersbeck aber zunächst hinten anstellen müssen.