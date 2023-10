Hertha BSC gibt Keeper Gersbeck zweite Chance: Strenge Regeln und Sanktionen

Der suspendierte Hertha-Keeper Marius Gersbeck (28) darf in der anstehenden Länderspielpause ins Teamtraining zurückkehren und träumt davon, im Olympiastadion zwischen den Pfosten zu stehen. © Soeren Stache/dpa

Lange wurde spekuliert, ob der Keeper, der im vergangenen Juli im Trainingslager in Zell am See nach einer Prügelei mit einem Einheimischen im Teamhotel von der Polizei abgeholt und anschließend vom Verein suspendiert wurde, noch einmal in den Kasten der Berliner zurückkehren könnte.

Mittlerweile hat das Landgericht Salzburg eine Geldstrafe gegen den 28-Jährigen verhängt, dem im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe gedroht hätte. Somit ist der Torhüter einem Schuldspruch und einer formellen Verurteilung entgangen.

Gersbeck darf nun in der anstehenden Länderspielpause ins Teamtraining der Blau-Weißen zurückkehren, muss sich fortan jedoch strengen Verhaltensregeln in Öffentlichkeit und Privatleben unterwerfen und wird zudem vom Verein hart sanktioniert, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag hieß.

Geschäftsführer Thomas E. Herrich (59) erklärte in dem Statement, dass der Torwart von Vereinsseite offiziell abgemahnt wurde "und eine empfindliche Geldstrafe" auferlegt bekommen habe. Zudem "hat sich Marius dazu verpflichtet, sich fortan sozial zu engagieren".