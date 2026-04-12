Randale in Dresden: Hertha-Fans ziehen Konsequenzen

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Nach den Randalen bei Dynamo Dresden haben sich die Ultras von Hertha BSC erstmals geäußert. Sie ziehen nach dem Fahnenklau nun Konsequenzen.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Am fehlenden Support lag es nicht. Hertha BSC hat mit dem äußerst unglücklichen 0:1 gegen Kaiserslautern vermutlich die letzten Chancen auf den Aufstieg verspielt. Abseits des Rasens lagen die Blicke jedoch bereits im Vorfeld auf der Ostkurve. Dort, wo die Ultras stehen.

Gegen Kaiserslautern fehlte ein wichtiges Element: Hertha-Fans werden auch in Zukunft auf das Logo samt Schriftzug verzichten.
Gegen Kaiserslautern fehlte ein wichtiges Element: Hertha-Fans werden auch in Zukunft auf das Logo samt Schriftzug verzichten.  © Andreas Gora/dpa

Regelmäßige Stadiongänger dürften schon vor Anpfiff vor allem eine Änderung bemerkt haben. Der große Schriftzug "Ostkurve Hertha BSC" zwischen Oberrang und Unterrang fehlte. Stattdessen hing dort nur noch ein blau-weißes Transparent.

Hintergrund: der Fahnenklau in Dresden. Dynamo-Fans ist es beim Skandal-Spiel gelungen, einen Teil der Fahne zu entwenden. Vermutlich während der Pyro-Show, die die Hertha-Fans selbst verursacht hatten.

Später präsentierten und verbrannten die Dynamo-Chaoten die Fahne. Nun ziehen die Hertha-Ultras die Konsequenzen: Die bekannte Fahne wird auch in den kommenden Spielen nicht mehr zu sehen sein.

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Den Verlust der Fahne bezeichnen die Ultras im regelmäßigen Flugblatt "Kurvenecho" als "einen der schwärzesten Tage unserer Geschichte als Fanszene".

Nachdem sich Dynamo- und Hertha-Fans gegenseitig mit Pyro beschmissen haben, wurde das Diebesgut im K-Block verbrannt.
Nachdem sich Dynamo- und Hertha-Fans gegenseitig mit Pyro beschmissen haben, wurde das Diebesgut im K-Block verbrannt.  © Sebastian Kahnert/dpa

Hertha-Ultras sprechen vom eigenen Versagen

So sah die Ostkurve normalerweise aus.
So sah die Ostkurve normalerweise aus.  © Andreas Gora/dpa

In der Ultra-Kultur ist der Verlust von Fan-Utensilien von hoher Bedeutung. Teilweise kann das sogar zur Auflösung einer ganzen Ultragruppierung führen.

"Der Doppelhalter diente nicht nur als einmaliges Choreoelement, sondern wurde vereinzelt auch als Zaunfahne genutzt, um die gesamte Kurve zu repräsentieren. Deshalb und weil der Verlust auf eigenen Fehlern und letztlich unserem Versagen beruht, haben wir uns als aktive Fanszene dazu entschieden, die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Daher werden wir die bekannte Fahne ab sofort nicht mehr über unserer Kurve aufhängen", heißt es.

Weitere Schlüsse sollen folgen, würden aber intern gezogen.

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Interessant: Die daraus folgende Pyro-Schlacht mit den Dynamo-Anhängern aus dem K-Block wurde nicht erwähnt. Dennoch wird der Verzicht der Fahne nicht die einzige Konsequenz bleiben. Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt bereits. Hertha und Dynamo drohen harte Strafen.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa, Sebastian Kahnert/dpa

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