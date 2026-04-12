12.04.2026 16:01 Randale in Dresden: Hertha-Fans ziehen Konsequenzen

Nach den Randalen bei Dynamo Dresden haben sich die Ultras von Hertha BSC erstmals geäußert. Sie ziehen nach dem Fahnenklau nun Konsequenzen.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Am fehlenden Support lag es nicht. Hertha BSC hat mit dem äußerst unglücklichen 0:1 gegen Kaiserslautern vermutlich die letzten Chancen auf den Aufstieg verspielt. Abseits des Rasens lagen die Blicke jedoch bereits im Vorfeld auf der Ostkurve. Dort, wo die Ultras stehen.

Gegen Kaiserslautern fehlte ein wichtiges Element: Hertha-Fans werden auch in Zukunft auf das Logo samt Schriftzug verzichten. © Andreas Gora/dpa Regelmäßige Stadiongänger dürften schon vor Anpfiff vor allem eine Änderung bemerkt haben. Der große Schriftzug "Ostkurve Hertha BSC" zwischen Oberrang und Unterrang fehlte. Stattdessen hing dort nur noch ein blau-weißes Transparent. Hintergrund: der Fahnenklau in Dresden. Dynamo-Fans ist es beim Skandal-Spiel gelungen, einen Teil der Fahne zu entwenden. Vermutlich während der Pyro-Show, die die Hertha-Fans selbst verursacht hatten. Später präsentierten und verbrannten die Dynamo-Chaoten die Fahne. Nun ziehen die Hertha-Ultras die Konsequenzen: Die bekannte Fahne wird auch in den kommenden Spielen nicht mehr zu sehen sein. Hertha BSC Hertha BSC will "noch mal einen nachlegen" und Serie ausbauen Den Verlust der Fahne bezeichnen die Ultras im regelmäßigen Flugblatt "Kurvenecho" als "einen der schwärzesten Tage unserer Geschichte als Fanszene".

Nachdem sich Dynamo- und Hertha-Fans gegenseitig mit Pyro beschmissen haben, wurde das Diebesgut im K-Block verbrannt. © Sebastian Kahnert/dpa

Hertha-Ultras sprechen vom eigenen Versagen