Richtungsweisendes Spiel für Hertha? Darum will Leitl davon nichts wissen

Berlin - Langsam robbt sich Hertha BSC still und heimlich an die Aufstiegsplätze wieder ran. Die Alte Dame hat mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen gerade noch rechtzeitig die Kurve bekommen. Vor allem in der Fremde fühlen sich die Berliner wohl. Sowohl in Hannover als auch in Nürnberg siegte man jeweils mit 3:0.

Hertha-Trainer Stefan Leitl (48) wäre in Bochum auch mit einem Punkt zufrieden. © Andreas Gora/dpa

Jetzt wollen die Berliner unbedingt den Aufwärtstrend auch beim Krisen-Klub VfL Bochum (20.30 Uhr/Sky/RTL) fortsetzen. Schlägt Hertha den Absteiger im Flutlicht-Kracher, mischt der Hauptstadt-Klub voll im Aufstiegsrennen mit.



Doch genau da liegt die Gefahr. In den letzten zwei Jahren hat die Alte Dame immer dann gepatzt, wenn es etwas zu gewinnen gab. Kaum waren die Aufstiegsränge in Sichtweite, folgte der Rückschlag.

Womöglich will Stefan Leitl (48) auch deshalb nichts von einem richtungsweisenden Spiel in Bochum wissen.

"Es ist erstmal ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel für uns. Trainerwechsel, neue Energie, Bochum ist nicht ganz so gut in die Saison gestartet. Für uns ist es wichtig bei uns zu bleiben und zu punkten - am liebsten dreifach, wenn es ein Punkt ist, ist es auch okay", nimmt Leitl den Druck raus.

"Dieses Spiel ist nicht entscheidend, in welche Richtung es weitergeht. Wir sind dann am 9. Spieltag. Es sind noch viele Runde zu gehen."