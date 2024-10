Riesen-Aufreger bei Hertha-Pokal-Drama: Schiri nimmt Last-Minute-Ausgleich zurück

Berlin - Was für ein Drama! Heidenheim wütet, Hertha BSC feiert. Die Berliner haben den Bundesligisten in einem Pokal-Krimi mit 2:1 (1:0) bezwungen. Dramatisch wurde es in der Nachspielzeit! Im Mittelpunkt: Schiedsrichter Robert Kampka.

Im Vorfeld gab es wohl ein Foulspiel an Marton Dardai. Eine fragwürdige Entscheidung. Zur Erinnerung: Den Videobeweis gibt es in der zweiten Pokalrunde nicht.

Einen Aufreger gab es dann aber doch noch: Mikkel Kaufmann räumte Michal Karbownik rüde an der Seitenlinie ab, was Deyovaisio Zeefuik erzürnte. Der Fanliebling wollte dem Ex-Unioner wütend die Meinung sagen, wurde aber noch auf dem Feld von seinem Trainer gestoppt.

Nur eine Minute später klingelte es dann aber! Erneut rettete Heidenheim in höchster Not vor Niederlechner. Diesmal aber stand Derry Scherhant goldrichtig. Er verwerte den Abstauber im kurzen Eck (16. Minute). Die Belohnung für eine starke erste Viertelstunde.

Deyovaisio Zeefuik holt sich die gelbe Karte ab. © Soeren Stache/dpa

Obwohl er sich schnell beruhigt hatte und nicht mal in die Nähe Kaufmanns kam, sah der Kämpfer dennoch Gelb, wie auch Cristian Fiél, der damit gar nicht einverstanden war.

Mit dem Seitenwechsel meldete sich jetzt auch der Erstligist an. Heidenheim übernahm nun das Zepter, während die Hausherren auf Konter lauerten.

Von Herthas Ballbesitzfußball war nicht mehr viel zu sehen. Das aber brauchte es gar nicht mehr. Michaël Cuisance bestätigte einmal mehr seine tolle Form.

Der Franzose spielte Heidenheim beinah schwindelig. Im Strafraum machte erst einen Haken, dann noch einen, ehe er aus kurzer Distanz vollstreckte. Was für ein klasse Tor!

Die rund 44.000 Zuschauer m Olympiastadion waren schon in Feierlaune, musste aber noch einmal kräftig zittern. Stefan Schimmer brachte Heidenheim per Kopf noch einmal ran (89.). Der Startschuss zur dramatischen Schlussphase. Am Ende aber konnte Hertha trotz Last-Minute-K.O doch noch feiern. Was für ein Drama zum Ende!