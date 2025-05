Rückschlag bei Suche nach Nachfolger: Bleibt Hertha-Star Kenny doch in Deutschland?

Alles in Kürze

Jonjoe Kenny (28) verlässt Hertha nach drei Jahren. © Daniel Karmann/dpa

Während sein Chefcoach Stefan Leitl (47), der ihn gerne bei Hertha BSC behalten hätte, noch von einem England-Wechsel sprach ("Da ist es eine familiäre Situation, deswegen geht er nach England. Ansonsten hätten wir gute Karten gehabt, dass er bleibt."), erklärte Kenny zum Saisonabschluss, dass er noch keine Entscheidung getroffen hat.

"Ich weiß es noch nicht. Ich gehe jetzt in die Sommerpause und werde sehen, was sich ergibt", sagte der Rechtsverteidiger in der Mixed-Zone nach dem 1:1 gegen Hannover.

Die Chancen, dass Kenny in Deutschland bleibt, steigen zumindest. Wie die Bild berichtet, soll Gladbach Interesse haben. Dort könnte er - so wie nach dem Abstieg angestrebt - erstklassig spielen.

Bei Sheffield müsste Kenny sich mit der Championship begnügen. Sie haben das Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen Sunderland mit 1:2 verloren.