Sturm-Alarm bei Hertha: Warum der neue Angreifer lange auf sich warten lässt

Luca Schuler (26) macht eine Hüftverletzung noch immer zu schaffen. Eine Prognose, wann er wieder fit ist, ist schwierig. Bleiben nur Neuzugang Sebastian Grönning (28) und Reese. Zusammengespielt haben beide aber mangels Alternativen in den Testspielen noch nicht.

Besonders dünn besetzt sind die Berliner aktuell vor allem im Sturm. Leitl hat früh durchblicken lassen, dass die Blau-Weißen auch in dieser Saison im 3-5-2 also mit einer Doppelspitze stürmen sollen.

"Wir müssen kompensieren. Das ist natürlich alles andere als gut zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir hier im Trainingslager sind und es für uns eigentlich die wichtigste Woche ist", so Leitl nach der ersten Testspiel-Niederlage am Sonntag gegen Bröndby.

Fabian Reese (27) musste jüngst aufgrund eines Magen-Darm-Infekts passen. © Soeren Stache/dpa

Klar ist: Hertha wird im Sturm noch nachlegen. Dass man auf den Abgang von Top-Torjäger Haris Tabakovic (30) nicht reagiert hat, will man nicht wiederholen. Nur bis zum Saison-Start auf Schalke am 1. August muss Leitl vermutlich weiter mit dem auskommen, was ihm zur Verfügung steht.

Hertha muss sich noch auf den neuen Schnäppchen-Stürmer gedulden - und das vermutlich länger.

Die Alte Dame muss erst noch Spieler abgeben, bevor Sportdirektor Benjamin Weber (45) wieder shoppen gehen kann. Problem: Agustin Rogel (27) wird dabei eher zum Ladenhüter. Trotz Gerüchten aus Argentinien, gibt es bislang nichts Konkretes.

Zudem spekulieren die Berliner auf Möglichkeiten, die sich meist erst gegen Ende des Transferfensters ergeben und derzeit eher unrealistisch sind. Dann aber läuft die Saison bereits. Immerhin: Auch Tabakovic kam vor zwei Jahren erst nach Saison-Start - und schlug dann voll ein!