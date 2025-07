Hat Hertha BSC einen Bundesliga-Knipser an der Angel?

Berlin - Wenn Hertha BSC in der 2. Bundesliga tatsächlich um den Aufstieg mitspielen will, dann benötigen die Berliner dringend noch einen echten Knipser.

Bei Werder Bremen konnte sich Dawid Kownacki (28) nie richtig durchsetzen. © Carmen Jaspersen/dpa

Da kommt die Meldung, dass der Hauptstadtklub die Angel nach einem Stürmer aus der Bundesliga ausgeworfen haben soll, nicht von ungefähr. Und nein, es handelt sich nicht um eine Rückholaktion für Haris Tabakovic (31).

Wie Bild berichtet, sollen die Blau-Weißen den Namen Dawid Kownacki (28) auf ihrem Wunschzettel vermerkt haben. Der Pole steht zurzeit bei Werder Bremen unter Vertrag, hat dort aber auch unter dem neuen Trainer Horst Steffen (56) wohl nur wenig Aussicht auf Spielzeit.

In der vergangenen Saison war der 28-Jährige an Herthas Ligarivalen Fortuna Düsseldorf verliehen, die aber letztendlich nicht die zuvor ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro zogen.

Hier dürfte auch der Knackpunkt für einen Transfer von der Weser an die Spree liegen, denn die Hanseaten wollen ihren Stürmer dem Vernehmen nach nicht ein weiteres Mal verleihen, obwohl er noch bis Sommer 2027 unter Vertrag steht.