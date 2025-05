Scherhant vor Abgang in die Bundesliga: Warum das für Reese-Verbleib bei Hertha spricht

Berlin - Nach Ibrahim Maza (19) verliert Hertha BSC mit Derry Scherhant (22) den nächsten Berliner. Dass der 22-Jährige die Alte Dame verlassen wird, war kein Geheimnis mehr . Jetzt scheint auch klar, wohin es den Angreifer zieht: In den Breisgau.

Das Sturm-Duo Derry Scherhant (22, r.) und Fabian Reese (27) wird es nächste Saison nicht mehr geben. © Swen Pförtner/dpa

Wie Sky berichtet, sollen sich das Hertha-Talent und der SC Freiburg bereits mündlich geeinigt haben. Auch zwischen den Klubs scheint so gut wie alles klar zu sein. Lediglich letzte Details müssten noch geklärt werden.

Durch die Ausstiegsklausel sind der Alten Dame ohnehin die Hände gebunden, sie kann sich aber immerhin über eine Ablöse von zwei Millionen Euro freuen.

Geld, das sie dann in Fabian Reese (27) stecken kann. Hertha kämpft weiterhin um seinen Superstar, will den Unterschiedsspieler unbedingt von einem weiteren Jahr in der 2. Liga überzeugen - mit einem Rentenvertrag inklusive Gehaltserhöhung.

Und ausgerechnet der sich anbahnende Wechsel könnte Hertha in die Karten spielen. Vergangenes Jahr buhlte Freiburg noch intensiv um Reese. Der Bild zufolge bot der Sportclub fünf Millionen Euro für den Hertha-Star, selbst als er sich schwer verletzte, ebbte das Interesse nicht ab. Kurz vor Transferende sollen sie demnach Hertha drei Millionen Euro angeboten haben.