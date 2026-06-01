Kommt U17-Weltmeister zur Hertha? So stehen die Chancen

Berlin - Fünf Abgänge stehen bereits fest - und doch will das Transferkarussell bei Hertha BSC noch nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Klar ist: Die Alte Dame muss verkaufen, will erneut ein üppiges Transferplus erzielt werden. Gerüchte gibt es zwar viele, vor allem um Wunderkind Kennet Eichhorn (16), doch bis auf Marten Winkler (23) hat noch keiner seinen Wechselwunsch hinterlegt . Zumindest öffentlich.

Noah Darvich (19) wurde 2023 mit dem DFB U17-Weltmeister und wechselte anschließend in die Talentschmiede vom FC Barcelona. © Stefan Constantin/dpa

Für jenen Winkler hat Hertha allerdings auch schon den passenden Ersatz ins Visier genommen: Laut Bild wollen die Berliner Top-Talent Noah Darvich (19) vom VfB Stuttgart loseisen. Geplant ist demnach eine Leihe.

Der Flügelflitzer hat bei der Zweitvertretung der Stuttgarter auf sich aufmerksam gemacht: In der 3. Liga gelangen ihm in 29 Spielen starke zehn Tore und sechs Assists. Doch trotz Lob von Sebastian Hoeneß (44) wartet der U-17-Weltmeister noch auf seinen ersten Einsatz bei den Profis. Daran wird sich wohl auch erst mal nichts ändern.

Er soll sich woanders Spielpraxis holen und da kommt Hertha ins Spiel. Der Vorteil des Zweitligisten: viel Spielzeit. Wie bei Eichhorn, der mit 16 schon Stammspieler ist, ist das der wohl größte Trumpf gegenüber den Mitkonkurrenten Werder Bremen und Wolfsburg.

Und doch dürften die Berliner allem Anschein nach leer ausgehen. Dem Kicker zufolge macht wohl Elversberg das Rennen. Statt in die Millionen-Metropole zieht es das Ex-Barca-Talent ins beschauliche Saarland.