Sechs Verteidiger für zwei Positionen: Welcher Hertha-Star muss gehen?

Berlin - Ein Hauptaugenmerk in der Vorbereitung wird die Defensive sein. 59 Gegentore sind viel zu viele, um oben anzugreifen. Nur fünf Teams in der 2. Liga haben noch mehr bekommen, darunter paradoxerweise Nürnberg, Cristian Fiéls (44) ehemalige Mannschaft.

"Er ist der erste Spieler, den ich trainiere, mit dem ich zusammengespielt habe", erinnert sich der neue Hertha-Coach bei seiner Vorstellung an die gemeinsame Zeit bei Dynamo Dresden . An Abschied denkt Leistner nicht. Der Routinier hat mehrmals betont, den Zweijahresvertrag erfüllen zu wollen.

Auch wenn er als Kapitän in der Rückrunde öfter auf die Bank musste, bleibt er ein ganz wichtiger Faktor in der Kabine - und auch Fiél kennt Toni Leistner bestens.

Marc Oliver Kempf (29) hat keine Wechselabsichten mehr. © Soeren Stache/dpa

Marc Oliver Kempf (29)

Vergangenen Sommer wollte er noch weg, ein Last-Minute-Wechsel aber scheiterte, weil Hertha keinen Ersatz bekommen hätte. Jetzt scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben. Marc Oliver Kempf will bleiben!

Das soll er laut "Bild" den Hertha-Bossen intern kommuniziert haben. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Pascal Klemens (19)

In Zwickau vertrat Pascal Klemens im defensiven Mittelfeld den geschonten Diego Demme (32). Auf der Position, auf der er schon vergangene Spielzeit oft aushelfen musste. Der 19-Jährige aber ist gelernter Innenverteidiger und wird wohl wieder in die Abwehrkette zurückkehren. An Interessenten dürfte es angesichts seiner Entwicklung nicht mangeln, Hertha aber will den Youngster halten.

Linus Gechter (20)

Erst in der Rückrunde erkämpfte sich Linus Gechter einen Stammplatz. Er wird genau hinschauen, wie viele Chancen auf Einsatzzeiten sich bieten. Da sein Vertrag 2025 ausläuft, stellt sich bei den Berlinern die Frage: verlängern oder verkaufen?