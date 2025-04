Umbruch bei Hertha BSC: Geht's im Sommer auch Weber und Co. an den Kragen?

Ex-HSV-Manager Jonas Boldt (43) wird mit dem Hauptstadtklub in Verbindung gebracht. © Christian Charisius/dpa

In einer Brand-Mail an die Mitglieder kündigte der Verein im März zumindest an, "dass uns im Anschluss an die Saison eine schonungslose Analyse der sportlichen Situation erwartet".

Geht es dann womöglich dem bestehenden Triumvirat Benjamin Weber (45), Andreas Neuendorf (50) und Timon Pauls (32) an den Kragen?

Wie der "Kicker" berichtet, wird die Alte Dame seit geraumer Zeit mit dem Namen Jonas Boldt (43) in Verbindung gebracht. Der 43-Jährige war zuletzt als Vorstand Sport beim Hamburger SV tätig und könnte jetzt einen der drei ersetzen oder ihnen womöglich vor die Nase gesetzt werden.

Fakt ist: Ein weiter so kann und darf es bei den Blau-Weißen eigentlich nicht geben. Das zwischenzeitlich drohende Worst-Case-Szenario mit dem Abstieg in die 3. Liga scheint mit einem Zwischenspurt zwar erfolgreich abgewendet worden zu sein, aber das eigentliche Ziel - der Aufstieg in die Bundesliga - wurde (erneut) krachend verfehlt.