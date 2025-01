Unerwarteter Millionen-Regen: Wird Hertha BSC Transfer-Flop endgültig los?

Denn der 26-Jährige macht bei den "Bluebirds" in der zweiten englischen Liga nicht gerade Furore, kam seit Weihnachten nicht mehr zum Einsatz und brachte es bereits seit Ende September nur noch auf Kurzauftritte. Einen Scorerpunkt kann er bislang nicht in der Championship vorweisen.

Sagt Wilfried Kanga der Alten Dame nach Leihen zu Standard Lüttich und Cardiff City jetzt endgültig Lebewohl? © BRUNO FAHY / BELGA / AFP

Als Ablösesumme stehen 1,7 Millionen Euro im Raum, die sich durch Bonuszahlungen noch weiter erhöhen könnte - gutes Geld, dass die finanziell weiterhin angeschlagene Alte Dame gut gebrauchen könnte. Und auch Kangas üppiges Gehalt könnten die Berliner dann einsparen.

Der bullige Mittelstürmer soll sich bereits auf dem Weg in die kroatische Hauptstadt befinden, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga hatte Kanga kein einziges Spiel mehr für die Hertha absolviert - bei Dinamo könnte er jetzt sogar wieder Champions-League-Luft schnuppern.

In der Königsklasse lief der Sturmtank zuletzt 2021 für die Young Boys aus Bern auf, bevor er im Sommer 2022 an die Spree wechselte. Bei den "Blauen Löwen" würde Wilfried Kanga übrigens unter einem berühmten Coach spielen, denn die Kroaten werden seit Dezember von Italien-Legende Fabio Cannavaro (51) trainiert.

Hertha BSC könnte die unerwarteten Einnahmen dann gleich seinerseits in einen Goalgetter investieren. Dem Hauptstadtklub wird großes Interesse an Ingolstadts Sebastian Grönning (27) nachgesagt, der in der 3. Liga in 19 Partien schon 13 Mal geknipst hat.

Seit dem Abgang von Haris Tabakovic (30) zur TSG Hoffenheim sind die Spree-Athener auf der Suche nach einem legitimen Nachfolger für den Torjäger und könnten ihn jetzt in Grönning gefunden haben. Der Däne soll nach Bild-Informationen sogar schon für erste Gespräche und Untersuchungen in der Hauptstadt gewesen sein.