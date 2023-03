VAR-Elfmetergeschenk reicht nicht: Hertha nur Remis gegen Mainz

Mainz fiel gegen die Hausherren nicht viel ein. Sie suchten immer Sturm-Riese Ludovic Ajorque. Bei der Alten Dame hingegen war es ein ganz anderer Auftritt als noch in Leverkusen . Die Blau-Weißen attackierten die Gäste schon in deren Hälfte und hielten mit Zweikampfstärke dagegen. Sie hatten die Partie voll im Griff (8:1 Torschüsse zur Pause).

Herthas Lucas Tousart (l.) hatte gerade im ersten Durchgang gegen Mainz' Anthony Caci alles im Griff. © Soeren Stache/dpa

Auch nach dem Seitenwechsel hatte sich an der Marschrichtung zunächst nichts geändert. Wieder war es Niederlechner, der eine Kopfballverlängerung knapp verpasste.

Wie aus dem Nichts schlugen dann aber die Gäste zurück. Ajorque setzte seinen ganzen Körper ab, schirmte seine Gegenspieler ab und jagte die Kugel vom Strafraumrand aus der Drehung ins linke obere Eck. Christensen streckte sich vergebens - 1:1 (57.).

Ausgerechnet Ajorque, den Hertha im Sommer nur zu gern verpflichtet hätte, tat den Berlinern weh, denn die hatten am Ausgleich zu knabbern. Das Spiel hatte sich jetzt gedreht. Plötzlich waren die 05er am Zug.

Erst nach 68 Minuten meldete sich auch die Alte Dame wieder an. Zunächst klärte Widmer noch in höchster Not, dann klatschte Uremovic Kopfball (69.) an die Latte, ehe Dodi Lukebakios Schlenzer (74.) nur knapp am Kasten vorbeistrich.

Hertha wollte hier den Sieg, schaffte es aber in der Schlussphase keinen Druck mehr aufzubauen. Der erlösende Treffer sollte folgerichtig nicht mehr fallen. Die Berliner bleiben mit dem Remis zwar knapp über dem Strich, können aber noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.