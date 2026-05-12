Vertrag läuft aus: Bleibt dieser Hertha-Star jetzt doch?

Berlin - Bei der Verabschiedung fehlte sein Name. Toni Leistner (35), Jeremy Dudziak (30), John Anthony Brooks (33), Diego Demme (34) und Tim Hoffmann (21) holten sich schon im Vorfeld den verdienten Applaus ab. Bei allen fünf wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert .

Michal Karbownik (25, l.) kommt diese Saison auf 26 Einsätze. © Andreas Gora/dpa

Auch bei Michal Karbownik (25) endet zum Saisonende sein Kontrakt. Verabschiedet wurde der Pole allerdings nicht - obwohl der Linksverteidiger schon seit Wochen mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht wird.

Der Grund: "Es ist eine offene Situation. So ehrlich muss man sein", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber (46). "Wir sind mit ihm als auch mit seinem Management im ständigen Austausch. Fakt ist aber: Es ist noch keine finale Entscheidung gefallen."

Vor allem Werder Bremen galt bislang als Abnehmer. Dem Kicker zufolge aber ist zumindest ein Abgang in die Hansestadt vom Tisch. Bremens Interesse ist erkaltet.

Kann Hertha BSC den Linksverteidiger jetzt doch noch halten? Nach dem Abstieg kam Karbownik nach langem Hin und Her als Königstransfer an die Spree. Wirklich durchsetzen konnte sich der feine Techniker aber erst diese Saison unter Stefan Leitl (48).

Sein großer Vorteil: die Vielschichtigkeit. Karbownik kann links wie rechts verteidigen, aber auch im Mittelfeld ran.