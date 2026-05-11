War das sein Abschiedstor? Wie Hertha um Wunderkind Eichhorn kämpft

Berlin - Ein Tor für die Geschichtsbücher! 16 Jahre, neun Monate und 13 Tage - kein Zweitligaspieler war jünger als Kennet Eichhorn (16). Es ist die logische Entwicklung, dass der Teenager auch diesen Rekord geknackt hat.

Kennet Eichhorn (16, M.) ganz cool: Im Fallen trifft er zum 1:0. © Andreas Gora/dpa

Mit seiner Einwechslung gegen den KSC - nur zwei Wochen nach seinem 16. Geburtstag - wurde Eichhorn zum jüngsten Zweitligaspieler aller Zeiten, mit dem Platzverweis zum jüngsten Rotsünder und nun zum jüngsten Torschützen ever im Unterhaus.

Schöner hätte der Premierentreffer beim 2:1 gegen Greuther Fürth kaum sein können. Locker umkurvte das Wunderkind Gegenspieler Reno Münz (20), verzögerte noch einmal, um dann im Fallen den Ball oben zu versenken.

"Er ist ja der Fintenkönig aus Brandenburg. Das ist ja sein Spitzname. Ich musste ihm ja zum jüngsten Torschützen der 2. Liga verhelfen, aber da hat er ein bisschen mehr als mein Pass gemacht", so Kapitän Fabian Reese (28). "Die kann er gut, die macht er gut. Das ist sein Signature Move. Den sehen wir auch noch auf großen, anderen Bühnen."

Im Pokal hatte er schon getroffen, das erste Ligator aber hatte sich das Top-Talent für den perfekten Moment aufgehoben. Zu Hause vor eigenem Publikum, in einem Spiel, in dem durch das Fürther Chancenwucher wenig bis gar nichts für Hertha BSC sprach, dann aber kam Kenny.

"Welche Superlative wollen wir für den Jungen noch finden? Wenn du mit 16 in dieser Liga spielst wie ein gestandener Zweitliga-Spieler und auch physisch mithalten kannst, dann sagt das alles aus. Über seine individuellen Qualitäten müssen wir gar nicht reden", ist auch Stefan Leitl (48) voll des Lobes. "Kenny wird eine großartige Karriere vor sich haben, ich hoffe: noch ein Jahr bei uns."