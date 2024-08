Nader Jindaoui deutet Hertha-Aus an: "Werden Berlin wahrscheinlich verlassen"

Der Vertrag von Nader Jindaoui (27, r.) lief am Saisonende aus. © Soeren Stache/dpa

Der Fußballer genießt noch seinen Urlaub, ist aber bereits im Anflug auf die Hauptstadt. "Leute, wir wollten eigentlich länger in London bleiben, aber es gibt wegen Fußball ein paar Neuigkeiten. Deswegen ist es besser, in Berlin zu sein", verkündet der 27-Jährige in seiner Instagram-Story.

Ein Satz lässt vor allem die Hertha-Fans aufhorchen. Der YouTube-Star wird nicht lange in der Heimat bleiben. "Wir werden Berlin wahrscheinlich verlassen", so Jindaoui. "Es ist noch nicht klar wohin. Vielleicht klärt sich das nächste Woche."

Seit mittlerweile zwei Jahren trägt der gebürtige Berliner das Trikot der Alten Dame - vorwiegend bei den Amateuren. Vergangene Saison konnte er sich endlich seinen Kindheitstraum erfüllen. Der Flügelflitzer feierte erst im Pokal und später auch in der Liga sein Profidebüt. Für einen weiteren Einsatz im Unterhaus reichte es aber nicht mehr.

Ebenso wenig für einen Profivertrag. Dabei wäre der Linksfuß nur zu gerne bei der Alten Dame geblieben. "Von meiner Seite kannst du hier gleich zehn Jahre verlängern", sagte Jindaoui noch beim Winter-Trainingslager.