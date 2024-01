Hertha-Star Nadar Jindaoui: Auf welche Rückennummer er schielt

La Manga - Sein Debüt hätte besser kaum laufen können. Noch heute bekommt Nader Jindaoui (27) Gänsehaut, wenn er darüber spricht. Der 27-Jährige kam beim Pokalkrimi in der Schlussphase beim Stand von 1:2 für den HSV in die Partie. Hertha BSC rettete sich erst in die Verlängerung, dann noch ins Elfmeterschießen, weil Jindaoui das 3:3 einleitete. Später verwandelte er seinen Elfmeter souverän.