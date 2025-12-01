Warum Hertha-Wunderkind Eichhorn eins auf den Deckel bekommt

Berlin - Er spielt jetzt schon wie ein alter Hase! Nach dem schweren Auswärtsspiel in Kiel wartet auf Hertha BSC der nächste dicke Brocken: Im Pokal empfangen die Berliner am Dienstag (18 Uhr/Sky) den 1. Kaiserslautern. Dann wird auch Kennet Eichhorn (16) wieder in der Startelf stehen.

Herthas Kennet Eichhorn (16, r.) ist mit 16 Jahren schon so abgezockt. © Marcus Brandt/dpa

Die Entwicklung des erst 16-jährigen Sechsers ist beeindruckend. Mittlerweile ist beim jüngsten Zweitliga-Profi aller Zeiten nicht mehr die Frage, ob er spielt, sondern neben wem. "Kenny ist ein unfassbares Talent", lobt auch Stefan Leitl (48).

Der Teenager ist nicht nur unheimlich passsicher, sondern tritt auch als Sechser offensiv immer mehr in Erscheinung. Sein erstes Tor und damit auch der nächste Rekord ist nur eine Frage der Zeit.

Einziges Manko: Er sieht zu häufig in der Anfangsphase den Gelben Karton.

"Vielleicht sollte ich Kenny vor dem Spiel mal ein bisschen auf den Deckel geben, dass er besser ins Spiel reinkommt. Das ist schon die dritte Gelbe Karte für ihn in der Anfangsphase", scherzte Leitl.