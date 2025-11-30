Mit Minimalisten-Fußball maximalen Erfolg: Herthas neue Qualität

Berlin - Langsam wird diese Hertha schon unheimlich! Abgezockte Berliner gewinnen auch bei Absteiger Holstein Kiel . Es ist der nun schon sechste Sieg in Serie, fünf in der Liga , einen im Pokal - und alle ohne Gegentor. Siegt sich Hertha jetzt mit Minimalisten-Fußball in die Bundesliga?

Fabian Reese (28) feiert an seinem Geburtstag eine gelungene Rückkehr nach Kiel. © Marcus Brandt/dpa

Das 1:0 in Kiel ist schon das dritte 1:0 in Folge. Erst gewann man mit dem knappest möglichen Ergebnis in Kaiserslautern, dann etwas glücklich gegen Braunschweig und nun auch bei den Störchen.

Es ist auch eine neue Qualität diesen knappen Vorsprung dann auch jeweils ins Ziel zu bringen. Hinten haut sich die Leitl-Elf in alles rein, vorne ist dann genügend Qualität da.

"Wir brauchen momentan nicht viel, um dann auch Tore zu machen. Insgesamt war das schon sehr, sehr gut rausgespielt", lobte Stefan Leitl (48).

Mit einem Tor konnte sich Fabian Reese (28) an seinem Geburtstag zwar nicht selber beschenken, dafür aber mit einer Vorlage. Es ist schon der siebte Assist in dieser Saison. Seine perfekte Flanke verwerte Dawid Kownacki (28/75 Minute) per Kopf zum umjubelten Siegtreffer. Schon wieder reichte Hertha nur ein Tor.

"Das ist dann auch individuelle Qualität, wenn du die Spieler in die Situationen bekommst, wo du sie auch brauchst. Das nutzen wir momentan", so Leitl.