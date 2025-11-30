Traum-Comeback Kownacki: Hertha hat jetzt auch noch einen Vollstrecker

Berlin - Eingewechselt, Kopfball, Spiel entschieden! Herthas Matchwinner nach dem sechsten Sieg in Folge ist schnell ausgemacht: Zwei Monate nach seiner Sprunggelenksverletzung feierte Dawid Kownacki (28) in Kiel ein Traum-Comeback.

Dawid Kownacki (28) meldet sich nach zweimonatiger Pause zurück. © Marcus Brandt/dpa

In der 65. Minute eingewechselt, war der Pole nur zehn Minuten später schon zur Stelle. Eine butterweiche Reese-Flanke nickte die Bremen-Leihgabe zur Führung ein. Ein Tor, das er selbst eingeleitet hat.

"Ich freue mich sehr für Dawid. Nach dieser schweren Verletzung war es gar nicht absehbar, dass er in diesem Jahr noch einmal für uns Fußball spielt. Wie er sich zurückgekämpft hat, wie er zurückgekommen ist – großen Respekt!", lobte Stefan Leitl (48).

Der Übungsleiter hatte sein Comeback bereits angekündigt, ihm eine Art Einsatzgarantie gegeben - und Kownacki zahlte das Vertrauen zurück. "Wie bereits im Vorfeld kommuniziert, haben wir maximales Vertrauen in ihn. Er kann uns momentan auch in der Sturmspitze auf ein anderes Niveau heben."

Bislang teilten sich Luca Schuler (26) und Sebastian Grönning (28) die Aufgabe in der Sturmspitze. Mit dem siebenfachen polnischen Nationalspieler hat Hertha BSC jetzt aber noch einen vorne drin, der seine Abschlussqualitäten in dieser Liga schon in Düsseldorf mehrmals unter Beweis gestellt hat. Bei drei Treffern steht der Goalgetter bislang. Genauso viele wie seine beiden Sturm-Kollegen.