Traum-Comeback Kownacki: Hertha hat jetzt auch noch einen Vollstrecker
Berlin - Eingewechselt, Kopfball, Spiel entschieden! Herthas Matchwinner nach dem sechsten Sieg in Folge ist schnell ausgemacht: Zwei Monate nach seiner Sprunggelenksverletzung feierte Dawid Kownacki (28) in Kiel ein Traum-Comeback.
In der 65. Minute eingewechselt, war der Pole nur zehn Minuten später schon zur Stelle. Eine butterweiche Reese-Flanke nickte die Bremen-Leihgabe zur Führung ein. Ein Tor, das er selbst eingeleitet hat.
"Ich freue mich sehr für Dawid. Nach dieser schweren Verletzung war es gar nicht absehbar, dass er in diesem Jahr noch einmal für uns Fußball spielt. Wie er sich zurückgekämpft hat, wie er zurückgekommen ist – großen Respekt!", lobte Stefan Leitl (48).
Der Übungsleiter hatte sein Comeback bereits angekündigt, ihm eine Art Einsatzgarantie gegeben - und Kownacki zahlte das Vertrauen zurück. "Wie bereits im Vorfeld kommuniziert, haben wir maximales Vertrauen in ihn. Er kann uns momentan auch in der Sturmspitze auf ein anderes Niveau heben."
Bislang teilten sich Luca Schuler (26) und Sebastian Grönning (28) die Aufgabe in der Sturmspitze. Mit dem siebenfachen polnischen Nationalspieler hat Hertha BSC jetzt aber noch einen vorne drin, der seine Abschlussqualitäten in dieser Liga schon in Düsseldorf mehrmals unter Beweis gestellt hat. Bei drei Treffern steht der Goalgetter bislang. Genauso viele wie seine beiden Sturm-Kollegen.
Kownacki erzielte alle drei Tore nach Vorlage von Reese
Kownacki aber benötigte für seine Tore erst sieben Spiele. Bei Schuler und Grönning sind es neun bzw. zwölf. Zudem funktioniert das Zusammenspiel mit Fabian Reese (28) immer besser. Er hat mit dem 28-Jährigen den perfekten Abnehmer für seine Flanken. Nicht nur in Kiel. Alle drei Saisontore kamen nach Vorlage von Reese zustande.
Hoffentlich legt der Kapitän auch am Dienstag im Pokal wieder einen auf. Dann wird auch Kownacki wieder gebraucht. "Wer Dawid kennt, weiß, dass er gerne das ein oder andere Spiel vorher dabei gewesen wäre", sagte Leitl. "Zwei Spiele in der Woche. Er wird wieder auf seine Minuten kommen."
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa