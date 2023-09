Wer ersetzt Herthas Palko Dardai? Vier Optionen für Pal Dardai

Danach übernahm Palko Dardai seine Rolle. Er bildet zusammen mit Fabian Reese (25), Haris Tabakovic (29) und Marten Winkler (22) ein gefährliches Offensivquartett. Mit seiner Schnelligkeit sucht er immer wieder die Tiefenläufe, jetzt aber fehlt er mindestens am Sonntag in Kiel (13.30 Uhr/Sky). Vermutlich sogar noch viel länger.

Zu Saisonbeginn noch durfte Marco Richter (24) ran, verließ den Hauptstadtklub aber nach drei Spielen in Richtung Mainz .

Eigentlich wäre die Position ideal für Top-Talent Ibo Maza (17). Der 17-Jährige fällt aber mit einer Knieverletzung weiterhin aus. So geht das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel weiter.

Bence Dardai (17) gilt als das größte Talent © Soeren Stache/dpa

So muss Dardai erneut umplanen. Für den Ungarn bieten sich gleich vier Optionen.

Am naheliegendsten wäre wohl sein jüngerer Bruder Bence Dardai (17). Der 17-Jährige gilt unter den Dardais als größtes Talent, durfte schon mehrmals in dieser Saison Zweitligaluft schnuppern. Schon am Wochenende ersetze er seinen älteren Bruder.

Womöglich aber rückt Bilal Hussein (23) eine Position weiter nach vorn. Der Neuzugang aus Schweden feierte gegen Braunschweig sein Debüt und bereitete nur wenige Sekunde prompt das 3:0 vor. Auch Jeremy Dudziak (28) kann im offensiven Mittelfeld ran, dann müsste aber Michal Karbownik (22) wieder nach links rücken. Der Vorteil: Dardai muss sein System nicht umstellen.

Denn auch zwei Stürmer wären denkbar. So brachte Joker Smail Prevljak (28) nach seinen Einwechslungen jeweils neuen Schwung. Er harmoniert mit Sturmtank Tabakovic bereits bestens.