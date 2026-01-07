Wie Herthas Dardai sich aus dem Formloch herauskämpfte: "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen"

Lagos (Portugal) - Das Lob hat er sich verdient: "Er ist für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga ", sagte Stefan Leitl (48) im Dezember über Marton Dardai (23). Zu Saisonbeginn hätte man den Übungsleiter für solch eine Aussage noch schräg angeguckt, jetzt aber können alle wohl zustimmen.

Marton Dardai (23) ist der letzte Verbliebene aus der Dardai-Dynastie. © Andreas Gora/dpa

Der Innenverteidiger hat eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Mit Ungarn noch bei der EM, folgte ein Jahr später in der 2. Liga der harte Kater. Dardai steckte im Formloch, verschuldete nicht nur ein Gegentor und war drauf und dran, sich aus der Startelf zu patzen. Umso bemerkenswerter aber, wie er sich zurückgekämpft hat.

"Es war eine schwere Zeit für mich. Ich habe da aber sehr gute Unterstützung von meinen Teamkollegen und dem Trainer bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Deswegen freut es mich, dass die Mannschaft und ich selber die Leistung zurückgefunden haben", erklärte der Innenverteidiger am Rande des Trainingslagers in Portugal, bei dem auch TAG24 vor Ort ist.

Er hatte auch in der schweren Zeit einen großen Fürsprecher: den Chefcoach. "Das Trainerteam, speziell Stefan Leitl, hat sehr oft mit mir geredet, mir Mut zugesprochen. Auch einige Teamkollegen haben mich beiseite genommen."

Mit viel Fleiß kämpfte sich Dardai wieder raus. "Ich habe versucht, noch mehr zu machen, sodass ich mir nichts vorwerfen lassen kann oder irgendwelche Ausreden finden muss. Ich habe noch mehr gearbeitet als zuvor. Mir ist dann ein Stein vom Herzen gefallen, als es wieder besser lief."