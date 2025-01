Wie lange muss Hertha BSC noch auf Fabian Reese warten?

Berlin - Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es für Hertha BSC in der 2. Bundesliga wieder los. Für den eigentlich angestrebten Aufstieg müssen die Berliner eine Aufholjagd starten - vorerst weiterhin ohne Hoffnungs- und Leistungsträger Fabian Reese (27).

Fabian Reese (27) wird auch den Rückrundenauftakt in Paderborn von der Tribüne aus verfolgen müssen. © Soeren Stache/dpa

Der so sehnlichst zurückerwartete Flügelflitzer laboriert weiter an seiner Fußverletzung. Im Trainingslager unter der andalusischen Sonne hat der 27-Jährige zwar fleißig individuelle Einheiten gebolzt, an Mannschaftstraining war aber noch nicht zu denken.

"Zwar war ich noch nicht ganz mittendrin, aber gefühlt trotzdem schon wieder richtig dabei", freute sich der 27-Jährige in einem Interview mit den Vereinsmedien dennoch über die Fortschritte, die er mittlerweile macht.

An Mannschaftstraining war und ist aber weiterhin noch nicht zu, denn die Gefahr bei Zweikämpfen ist schlichtweg noch zu groß. Damit wird Reese auch definitiv den Rückrundenauftakt im richtungsweisenden Spiel beim SC Paderborn verpassen.

Die Ostwestfalen haben aktuell sechs Zähler mehr auf dem Konto als der Hauptstadtklub und mischen voll im Aufstiegsrennen mit. Mit einem Auswärtssieg könnte sich so auch die Alte Dame wieder ein wenig näher an die Aufstiegsregion heran robben.