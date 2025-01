Fabian Reese unter Strom: So arbeitet der Hertha-Star an seinem Comeback

Fabian Reese (27) musste in dieser Saison mehrere Rückschläge hinnehmen. © Daniel Karmann/dpa

Nach einer Knöchelverletzung in der Vorbereitung musste der Flügelflitzer eine Operation über sich ergehen lassen, gefolgt von wochenlangen Reha-Maßnahmen.

Ende November war es dann endlich so weit: Reese feierte beim 3:1-Erfolg in Magdeburg seine Rückkehr auf den grünen Rasen. Die war aber nicht von langer Dauer, denn bereits drei Spiele später kehrten die Schmerzen im Dezember zurück.

Also musste der 27-Jährige gleich die nächste Zwangspause einlegen und sich weiter in Geduld üben. Nach dem neuerlichen Rückschlag will der Verein seinen Star-Kicker jetzt so vorsichtig wie möglich aufbauen.

Der Spieler selbst arbeitet mit ungewöhnlichen Methoden an seiner Genesung und steht dabei im wahrsten Sinn des Wortes unter Strom.

"Neuerdings nutze ich kleine Stromschläge, um den Vagusnerv zu stimulieren", erklärte er am Rand des Trainingslagers in einem Bild-Interview. Das sei entzündungshemmend und fördere die Entspannung.