"Der Berliner Weg": Hertha BSC ehrt verstorbenen Kay Bernstein mit Sondertrikot

Berlin - Ehre, wem Ehre gebührt: Am 16. Januar 2024 ist Kay Bernstein (†43) überraschend aus dem Leben geschieden - anlässlich seines ersten Todestags wird Hertha BSC mit einem Sondertrikot auflaufen.

Das Design des Trikots ist an die "Präsidentenjacke" angelehnt, die Kay Bernstein (†43) zu Lebzeiten häufig trug. © Soeren Stache/dpa

Die Hertha-Profis werden das Gedenk-Jersey beim ersten Heimspiel des Jahres, am 25. Januar, gegen den Hamburger SV tragen.

"Kay Bernstein hat mit seiner verbindenden und begeisternden Art, seiner Vision von Hertha BSC sowie nicht zuletzt seinem außergewöhnlichen Werdegang tiefe Spuren in unserem Verein hinterlassen", würdigte Geschäftsführer Thomas E. Herrich (60) den Verstorbenen.

Daher wolle die Alte Dame zusammen mit ihren Anhängern "durch das besondere Stück Stoff eine besondere Erinnerung und ein Zeichen der blau-weißen Verbundenheit" schaffen, teilte der Klub mit.

Das Design des Trikots ist dabei an die 1997er Retrojacke angelehnt, die der ehemalige Hertha-Präsident regelmäßig trug, weshalb sie auch als die "Präsidentenjacke" in die Hertha-Annalen einging.

Der blaue Dress kommt also mit den beiden charakteristischen weißen Streifen an Ärmeln und Seiten daher. Das Logo von Ausrüster Nike prangt in Weiß auf der rechten Brustseite. Über dem Herzen tragen die Kicker das Vereinslogo auf weißen Grund.