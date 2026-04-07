Wirbel um Reese-Geste: Zeigt er damit seinen Hertha-Verbleib an?
Berlin - Er machte mal wieder den Unterschied, wenn auch diesmal als Vorlagengeber. Seine Flanke verwerte Marten Winkler (23) mit großer Hilfe von Unglücksrabe Alexander Rossipal (28) zum entscheidenden 1:0 bei Dynamo Dresden. Es ist schon der 21 Scorerpunkt für Fabian Reese (28).
Neun Tore hat Herthas Unterschiedsspieler schon erzielt, dazu 13 Vorlagen. Fehlen nur noch zwei Scorerpunkte um seine Bestform aus der Premierensaison (neun Tore, 14 Assists) zu übertreffen. Aber bleibt er auch bei verpasstem Aufstieg?
Seine Reaktion auf das entscheidende Tor, sowie die gemeinsame Feier vor den mitgereisten Hertha-Fans geben zumindest großen Anlass zur Hoffnung. Reese ließ sich zweimal zu der gleichen Geste hinreißen.
Er zeigte nach dem entscheidenden Tor vor der Kurve demonstrativ beim Hertha-Trikot auf die Fahne und dann mit zwei Fingern auf den Rasen. Das gleiche Spielchen dann nach Schlusspfiff noch einmal. Wieder zeigte der Flügelflitzer auf das Wappen, dann mehrmals nach unten.
So jubelt doch keiner, der mit der Alten Dame schon abgeschlossen hat? Man könnte es zumindest als eindeutiges Zeichen deuten: Er bleibt ein weiteres Jahr bei Hertha BSC.
Berater von Fabian Reese macht Interesse aus Bundesliga öffentlich
Zuletzt gab es auch um seine Person mal wieder Abgangsgerüchte. "Es ist richtig, dass es mehrere Interessenten aus der Bundesliga gibt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Hertha befindet sich in einer sehr wichtigen Phase. Da braucht es keine Unruhe", erklärte zuletzt sein Berater der "Bild"-Zeitung.
Herthas Top-Star hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, in der Bundesliga spielen zu wollen. Am liebsten mit Hertha. Das aber bleibt auch nach dem glücklichen 1:0 in Dresden und nun fünf Punkten Rückstand auf Platz drei ein schwieriges Unterfangen. Dennoch steigen mit dieser Geste eher die Chancen, dass Reese auch nächstes Jahr bei der Alten Dame spielt - im Oberhaus oder in der 2. Liga.
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