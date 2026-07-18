Wann endet Herthas Transfer-Dürre? "Bin optimistisch, dass noch der eine oder andere im Trainingslager dazukommt"
Kitzbühel - Der Wunsch, dass es bis zum Trainingslager mit einem Neuzugang klappt, wurde Stefan Leitl (48) nicht erfüllt. Hertha BSC bleibt damit der einzige Profiverein in ganz Deutschland, der noch keinen einzigen Neueinkauf getätigt hat.
Mit Tjark Ernst (23) hat zuletzt bereits der zwölfte Hertha-Star den Hauptstadtklub verlassen. Auf der Zugangsseite herrscht hingegen weiter gähnende Leere. Das aber könnte sich schnell ändern.
"Die Jungs machen es sensationell. Sie ziehen mit, sind total willig, total lernbereit, total engagiert. Trotzdem bin ich auch optimistisch, dass noch der eine oder andere jetzt im Trainingslager dazukommt", sagte Leitl nach dem 3:2-Sieg gegen Tirol in einer Medienrunde.
Näher ins Detail wollte der Chefcoach nicht gehen und verwies lieber auf Sportdirektor Benjamin Weber (46) und Kaderplaner Bastian Huber (46). Bei ihnen dürfte der Draht wohl richtig heißlaufen. In drei Wochen eröffnet Hertha beim VfL Bochum die Saison. Langsam wird es Zeit für den ersten Neuzugang - auch um die nervöser werdenden Fans zu beruhigen.
Gute Chancen, der erste Neue zu werden, dürfte Florian Kastenmeier (28) haben. Der Ex-Düsseldorfer ist nach Fortunas Abstieg ablösefrei zu haben. Sein Name geistert schon seit Wochen durch Berlin, denn nach dem Ernst-Abgang will Hertha im Tor noch einmal nachlegen.
Hertha BSC sucht Torwart, Stürmer und Linksverteidiger
Auch ein Linksverteidiger wird dringend gesucht. Ebenso ein neuer Stürmer: "Wir haben da jetzt schon so ein kleines Vakuum. Das muss man schon sagen, weil Seba (Anm.d. Red: Sebastian Grönning) auch Teile jetzt die letzten Tage nicht trainieren konnte", so Leitl.
Bei Luca Schuler (27) hofft man, dass er im Trainingslager wieder eingreifen kann. Auch Sturm-Talent Niklas Hildebrand (18), dem Leitl "wahnsinnig viel Potenzial" bescheinigt, muss derzeit kürzertreten.
"Wir müssen halt darauf achten, dass die Jungs nicht überpacen, sondern dass sie hoffentlich dann lange zur Verfügung stehen. Trotzdem ist diese Position, glaube ich, schon etwas, wo wir auch noch was machen sollten", meint der Chefcoach.
Dass der XXL-Umbruch derweil nicht noch weitere Ausmaße annimmt, zeigt Julian Eitschberger (22). Vor dem Start des Trainingslagers in Tirol setzte der Rechtsverteidiger mit seiner Vertragsverlängerung ein positives Zeichen. Im Winter wollte er noch weg, jetzt könnte er noch mehr Verantwortung übernehmen.
Seine Unterschrift ist ein Signal - nach innen und nach außen: "Eitschi war einer derjenigen, der konkrete Angebote hatte - und zwar von Mannschaften, die eine Liga höher spielen und auch international unterwegs sind", gab Leitl preis. "Er hat sich bewusst für diesen Weg hier entschieden. Ich glaube, dass das schon auch nach draußen dokumentiert, dass dieses Innenleben in der Mannschaft schon funktioniert. Das wollen wir beibehalten."
Titelfoto: TAG24/