18.07.2026 15:58 Wann endet Herthas Transfer-Dürre? "Bin optimistisch, dass noch der eine oder andere im Trainingslager dazukommt"

Hertha BSC hat zwar schon zwölf Spieler abgegeben, aber noch keinen einzigen Neuzugang. Das könnte sich noch im Trainingslager in Österreich ändern.

Von Johannes Kohlstedt

Kitzbühel - Der Wunsch, dass es bis zum Trainingslager mit einem Neuzugang klappt, wurde Stefan Leitl (48) nicht erfüllt. Hertha BSC bleibt damit der einzige Profiverein in ganz Deutschland, der noch keinen einzigen Neueinkauf getätigt hat.

Stefan Leitl (48) geht davon aus, einen Neuzugang in Österreich begrüßen zu können. © Andreas Gora/dpa Mit Tjark Ernst (23) hat zuletzt bereits der zwölfte Hertha-Star den Hauptstadtklub verlassen. Auf der Zugangsseite herrscht hingegen weiter gähnende Leere. Das aber könnte sich schnell ändern. "Die Jungs machen es sensationell. Sie ziehen mit, sind total willig, total lernbereit, total engagiert. Trotzdem bin ich auch optimistisch, dass noch der eine oder andere jetzt im Trainingslager dazukommt", sagte Leitl nach dem 3:2-Sieg gegen Tirol in einer Medienrunde. Näher ins Detail wollte der Chefcoach nicht gehen und verwies lieber auf Sportdirektor Benjamin Weber (46) und Kaderplaner Bastian Huber (46). Bei ihnen dürfte der Draht wohl richtig heißlaufen. In drei Wochen eröffnet Hertha beim VfL Bochum die Saison. Langsam wird es Zeit für den ersten Neuzugang - auch um die nervöser werdenden Fans zu beruhigen. Hertha BSC Nächster Abgang bei Hertha: Auch Ernst geht! Gute Chancen, der erste Neue zu werden, dürfte Florian Kastenmeier (28) haben. Der Ex-Düsseldorfer ist nach Fortunas Abstieg ablösefrei zu haben. Sein Name geistert schon seit Wochen durch Berlin, denn nach dem Ernst-Abgang will Hertha im Tor noch einmal nachlegen.