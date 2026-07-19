Hertha BSC: Er ist bislang der Gewinner der Vorbereitung

Kitzbühel - Manchmal klappt einfach alles. "Vielleicht ist es ein bisschen zu nah für dich", scherzte Kevin Sessa (26) in Richtung Marius Gersbeck (31), als er ihm einen nach den anderen ins Netz haute. Der Mittelfeldspieler ging daraufhin ein paar Schritte zurück - und zirkelte auch den nächsten in den Knick.

Kevin Sessa (26, r.) war seit seinem Wechsel vor zwei Jahren mehr Ergänzungs- als Stammspieler. © Andreas Gora/dpa

Es war der nächste glanzvolle Auftritt Sessas. Der Mittelfeldspieler befindet sich in bestechender Frühform, wie er schon beim Test gegen die WSG Tirol eindrucksvoll unter Beweis stellte. Eine abgewehrte Ecke nahm Sessa volley und haute die Kugel ins Netz. Ein absolutes Traumtor.

Später legte der 26-Jährige noch eins nach und war auch ohne den Doppelpack einer der Auffälligsten bei Hertha BSC. Drei Wochen vor dem Zweitliga-Start in Bochum ist der Deutsch-Argentinier schon jetzt einer der Gewinner der Vorbereitung.

"Insgesamt ist Kevin momentan in einer herausragenden Verfassung. Ich hoffe, dass er sich das beibehalten kann. Das haben wir uns von Kevin immer gewünscht. Der Platz ist da und ich bin total begeistert von ihm", lobte Stefan Leitl (48).

Nach dem Abgang von Kennet Eichhorn (16) sollte eigentlich Michael Cuisance (26) eine Position weiter nach hinten gezogen werden, dann aber ging auch der Franzose. Jetzt hat Sessa gute Chancen in Bochum als Nebenmann von Paul Seguin (31) zu starten oder eine Position weiter vorne.