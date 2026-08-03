Wundertüte 2. Liga: Wie realistisch ist Herthas Saisonziel?

Berlin - Hertha BSC hat sich lange Zeit gelassen, am Wochenende aber die Richtung vorgegeben. Im RBB-Interview verkündete Hertha-Boss Peter Görlich (59): "Wir haben ein ganz klares Ziel: ein einstelliger Tabellenplatz mit einer maximalen Ambition nach vorne. Und dafür werden wir hart arbeiten und haben hart gearbeitet und fühlen uns damit sehr wohl."

Die Mannschaft von Hertha BSC hat sich verändert. Stars wie Dawid Kownacki (29, 2.v.l.) oder Fabian Reese (28, 5.v.l.) sind weg. © Andreas Gora/dpa

Peilten die Berliner vergangene Saison noch klar den Aufstieg an, werden jetzt kleinere Brötchen gebacken.

Heißt: Von Platz eins bis Platz neun ist man in Berlin mit allem zufrieden, wobei Hertha eher im unteren Mittelfeld anzuordnen ist.

Allein 13 Spieler haben den Klub verlassen. Die teuren Stars sind weg. Damit aber auch die Leistungsträger. Tjark Ernst (23), der vielleicht beste Keeper der 2. Liga, oder auch Unterschiedsspieler Fabian Reese (28) dürften nur schwer zu ersetzen sein.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Hauptstadtklub mit Reese und Co. in den drei Jahren seit dem Abstieg nicht einmal besser als Platz fünf war. Der angepeilte Aufstieg wurde krachend verfehlt. Nach zuvor Platz neun und elf landete man am Ende nur auf Rang sieben.

Jetzt sollen und müssen es andere richten. "Wir haben finanziell sicherlich an der einen oder anderen Stelle über unsere Verhältnisse gelebt. Das mussten wir erst mal korrigieren. Es war ganz klar und sehr offen kommuniziert, dass wir Kaderkosten reduzieren und an der einen oder anderen Stelle Qualität verlieren werden", sagte Görlich.