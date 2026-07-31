Hertha BSC auf Stürmer-Suche in Argentinien fündig geworden?

Berlin - Hertha BSC ist weiterhin auf der Suche nach einem Torgaranten für die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga - kommt der Nachfolger von Haris Tabakovic (32) jetzt aus Argentinien?

Alexis Cuello (26) geht zurzeit in Argentinien für CA San Lorenzo auf Torejagd und wird mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht. © JUAN MABROMATA / AFP

Seit dem Abgang des bosnischen Nationalspielers hat kein gelernter Mittelstürmer der Berliner zweistellig getroffen und sein Transfer zur TSG Hoffenheim liegt bereits fast zwei Jahre zurück.

Abhilfe könnte nach Informationen von tuttomercatoweb jetzt Alexis Cuello (26) schaffen, den das italienische Fußballportal mit dem Hauptstadtklub in Verbindung bringt.

Der 26-Jährige steht seit 2024 bei CA San Lorenzo unter Vertrag und hat für den Klub aus Buenos Aires in 99 Pflichtspielen insgesamt 27 Scorer-Punkte gesammelt (20 Treffer und sieben Vorlagen).

Angesichts der Konkurrenz aus der Serie A, wo insbesondere die AC Monza ein Auge auf den Angreifer geworfen haben soll, und von Werder Bremen kann dieses Gerücht aber wohl getrost in die Märchenwelt verbannt werden.