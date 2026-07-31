Hertha BSC auf Stürmer-Suche in Argentinien fündig geworden?
Berlin - Hertha BSC ist weiterhin auf der Suche nach einem Torgaranten für die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga - kommt der Nachfolger von Haris Tabakovic (32) jetzt aus Argentinien?
Seit dem Abgang des bosnischen Nationalspielers hat kein gelernter Mittelstürmer der Berliner zweistellig getroffen und sein Transfer zur TSG Hoffenheim liegt bereits fast zwei Jahre zurück.
Abhilfe könnte nach Informationen von tuttomercatoweb jetzt Alexis Cuello (26) schaffen, den das italienische Fußballportal mit dem Hauptstadtklub in Verbindung bringt.
Der 26-Jährige steht seit 2024 bei CA San Lorenzo unter Vertrag und hat für den Klub aus Buenos Aires in 99 Pflichtspielen insgesamt 27 Scorer-Punkte gesammelt (20 Treffer und sieben Vorlagen).
Angesichts der Konkurrenz aus der Serie A, wo insbesondere die AC Monza ein Auge auf den Angreifer geworfen haben soll, und von Werder Bremen kann dieses Gerücht aber wohl getrost in die Märchenwelt verbannt werden.
Gustav Nilsson weiterhin ganz oben auf dem Zettel von Hertha BSC?
Zumal der vielseitige Offensivspieler, der auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, mit einem aktuellen Marktwert von fünf Millionen Euro bewertet wird und noch bis Ende 2027 bei den "Cuervos" unter Vertrag steht.
Auf der Suche nach einem neuen Torjäger müssen die Berliner wohl kleinere Brötchen backen. Der schwedische WM-Fahrer Gustav Nilsson (29) soll bei der Alten Dame weiterhin ganz hoch im Kurs stehen.
Die Spree-Athener wollen den 1,97-Meter-Hünen nach Möglichkeit vom belgischen Meister Club Brügge ausleihen. Allerdings muss sich der Berliner Sport-Club im Werben um den Sturmtank harter Konkurrenz aus der englischen Championship und auch von Ligarivale Hannover 96 erwehren.
Außerdem ranken sich in der Hauptstadt Gerüchte um Leandro Rousseau (23). Nach Informationen des Transfer-Experten Sacha Tavolieri seien die Gespräche mit dem Belgien-Bomber bereits weit fortgeschritten. Der 23-Jährige geht aktuell für Patro Eisden Maasmechelen in der 2. Liga seines Heimatlands auf Torejagd.
Titelfoto: JUAN MABROMATA / AFP