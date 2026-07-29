Nächster Abgang: Hertha parkt Talent in der dritten Liga

Berlin - Hertha BSC gibt Janne Berner für die kommende Saison ab – zumindest vorübergehend. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt für die Spielzeit 2026/27 auf Leihbasis zum Drittligisten SC Verl, um dort wichtige Spielpraxis zu sammeln. Gleichzeitig verlängerte sich sein Vertrag bei den Berlinern bis 2029.

Janne Berner (21) will beim Drittligisten SC Verl Erfahrungen sammeln. © Hertha BSC/Burmann/City-Press

Berner war in der vergangenen Saison einer der Gewinner bei Hertha. Der Abwehrspieler entwickelte sich zum Stammspieler der U23, absolvierte insgesamt 56 Partien für die zweite Mannschaft und steuerte drei Tore sowie neun Vorlagen bei. Anschließend schaffte er den Sprung in den Profikader von Trainer Stefan Leitl (48).

Sein Debüt feierte der Rechtsverteidiger in der 2. Bundesliga und kam zudem im DFB-Pokal zum Einsatz. Beim Saisonfinale in Bielefeld folgte ein weiterer Auftritt im Unterhaus. Nun soll der nächste Entwicklungsschritt in Ostwestfalen folgen.

"Janne hat in der vergangenen Saison große Entwicklungsschritte gemacht", sagt Sportdirektor Benjamin Weber (43).

Leihen in die 3. Liga hätten sich in der Vergangenheit bereits bewährt, um jungen Spielern wertvolle Einsatzzeit zu ermöglichen. Diesen Weg soll nun auch Berner beim SC Verl gehen.