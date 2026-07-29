Nächster Abgang: Hertha parkt Talent in der dritten Liga
Berlin - Hertha BSC gibt Janne Berner für die kommende Saison ab – zumindest vorübergehend. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt für die Spielzeit 2026/27 auf Leihbasis zum Drittligisten SC Verl, um dort wichtige Spielpraxis zu sammeln. Gleichzeitig verlängerte sich sein Vertrag bei den Berlinern bis 2029.
Berner war in der vergangenen Saison einer der Gewinner bei Hertha. Der Abwehrspieler entwickelte sich zum Stammspieler der U23, absolvierte insgesamt 56 Partien für die zweite Mannschaft und steuerte drei Tore sowie neun Vorlagen bei. Anschließend schaffte er den Sprung in den Profikader von Trainer Stefan Leitl (48).
Sein Debüt feierte der Rechtsverteidiger in der 2. Bundesliga und kam zudem im DFB-Pokal zum Einsatz. Beim Saisonfinale in Bielefeld folgte ein weiterer Auftritt im Unterhaus. Nun soll der nächste Entwicklungsschritt in Ostwestfalen folgen.
"Janne hat in der vergangenen Saison große Entwicklungsschritte gemacht", sagt Sportdirektor Benjamin Weber (43).
Leihen in die 3. Liga hätten sich in der Vergangenheit bereits bewährt, um jungen Spielern wertvolle Einsatzzeit zu ermöglichen. Diesen Weg soll nun auch Berner beim SC Verl gehen.
Bei Hertha war der Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite zuletzt groß
Hinter Julian Eitschberger (22) und Deyovaisio Zeefuik (28) wären die Einsatzchancen des 21-Jährigen in der kommenden Saison begrenzt gewesen.
In Verl bietet sich ihm nun die Möglichkeit, regelmäßig auf höherem Niveau zu spielen.
Nach der Leihe soll Berner zur Saison 2027/28 wieder nach Berlin zurückkehren und erneut um einen Platz im blau-weißen Profikader kämpfen.
Titelfoto: Hertha BSC/Burmann/City-Press