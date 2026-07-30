Fünf Hertha-Stars stehen zur Auswahl: Wer wird neuer Kapitän?

Berlin - Wer folgt auf Fabian Reese (28)? Nach seinem Abgang zum VfL Wolfsburg steht Hertha BSC knapp eine Woche vor dem Zweitliga-Start noch ohne Kapitän da. Das Casting hat aber längst begonnen. Gleich fünf Kandidaten stehen Stefan Leitl (48) zur Verfügung.

Paul Seguin (31), Marton Dardai (24, r.) und Linus Gechter (22, l.) gehören allesamt zum Kandidatenkreis. © Bernd Thissen/dpa

"Deyo Zeefuik ist definitiv noch da. Er war jetzt lange verletzt, trotzdem ist er ein Kandidat, der definitiv zu diesem Kreis gehört", so Leitl zum Abschluss des Trainingslagers. "Wir haben Marton Dardai, wir haben Linus Gechter, wir haben Paul Seguin, wir haben Josip Brekalo. Aus diesem Gerüst heraus wird es dann einer werden."

Letzterer hat erst kürzlich seinen Vertrag verlängert und könnte in Zukunft nicht nur Reeses linke Seite übernehmen. Der Kroate ist bereit für die Binde.

"Das wäre natürlich eine Ehre für mich, wenn das noch zustande kommt. Der Trainer hat sich noch nicht entschieden, aber ich bin sicherlich bereit und werde sicherlich noch mehr Verantwortung haben. Damit komme ich klar und werde natürlich noch mehr Gas geben", so der Hertha-Star angesprochen auf das Kapitänsrennen.

Interessant: Mit Linus Gechter (22) ist einer dabei, der zwar erst 22 Jahre alt ist, für Hertha aber schon 91 Pflichtspiele bestritten hat. Auch Leitl ist ein Fan vom Innenverteidiger.

"Linus ist unfassbar", lobt der Trainer. "Er hat seit Tag eins eine intrinsische Motivation, wirklich richtig gut. Er ist in jedem Training am absoluten Limit. Es macht total Spaß, mit ihm zu arbeiten."