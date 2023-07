Zwei Verletzte und neuer Ärger mit Problem-Star: Provoziert dieser Hertha-Flop seinen Abgang?

Berlin - Gegen Fortuna Düsseldorf (0:1) reichte es nicht mal für eine Kadernominierung. Während Hertha BSC am Samstagabend einen Knipser gut hätte gebrauchen können , blieb Wilfried Kanga (25) in Berlin.

Wilfried Kanga (25/l.) erzielte in der vergangenen Saison nur zwei Tore. © Soeren Stache/dpa

Aufgedrängt hatte sich der Franko-Ivorer ohnehin nicht. Zum Trainingsauftakt erschien das Kraftpaket nicht gerade in fittem Zustand. In seiner Laufgruppe war er der langsamste von allen - obwohl die Gruppe nur aus Torhütern bestand.

Auch wenn Pal Dardai (47) im Trainingslager zuletzt einen "fleißigen Kanga" gesehen habe, scheint er unter dem Ungarn keine Zukunft zu haben. Letzte Saison für etwa fünf Millionen Euro als Sturmhoffnung gekommen, erweist sich der Angreifer immer mehr als Flop. Nur magere zwei Törchen stehen in seiner Bilanz.

Aufbessern will er die ausbaufähige Statistik offenbar nicht. Wie Bild erfahren haben will, soll der Stürmer-Star bei den Vereinsbossen Benjamin Weber (43) und Zecke Neuendorf (48) vorgesprochen haben. Tenor: Er fühle sich "mental nicht in der Lage, für Hertha zu spielen."

Provoziert er damit seinen Abgang? Der Verdacht liegt nahe, dass es nur eine Ausrede ist und er sich weigert, nochmal das blau-weiße Trikot zu tragen.