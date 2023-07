Hertha BSC: Fünf Erkenntnisse nach verpatztem Auftakt

Florian Niederlechner (32) steht seit seinem Wechsel zu Hertha BSC erst bei einem Treffer. © Marius Becker/dpa

Der Ungar hat es geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Angesichts von 69 Gegentoren in der Abstiegssaison ein wichtiges Unterfangen. Im Spiel mit Ball tut sich das Team aber noch schwer. Kein Wunder. So kann sich die zusammengewürfelte Truppe, die gerade in der Zentrale noch Handlungsbedarf hat, in der Kürze der Zeit noch gar nicht gut kennen.

Knipser gesucht

Hinzukommt das alte Leid: Hertha fehlt ganz vorne drin an Qualität. Florian Niederlechner (32) ackerte unermüdlich, ist aber keiner, der Tore garantiert. Wilfried Kanga (25) hat es gar nicht erst in den Kader geschafft, Neuzugang Smail Prevljak (28) ist noch nicht fit genug. Auch deshalb schlägt Dardai Sturm-Alarm: "Wir brauchen einen Knipser, wir brauchen Tore."

Hertha schreibt auch positive Geschichten bzw. Fußball-Geschichte:

Die Hängepartie mit der Lizenz, das Prügel-Drama am Rande des Trainingslagers - es schien als behalte Hertha den Stempel des Chaos-Klubs auch in Liga zwei. Die Alte Dame kann aber auch anders. Durch die Einwechslungen von Palko und Bence Dardai, sowie Marton in der Startelf standen alle drei Dardai-Brüder auf dem Feld - mit Papa Pal an der Seitenlinie.