Krisen-Klub der 2. Liga entlässt Aufstiegstrainer und könnte alten Bekannten holen

Kiel - Paukenschlag in der 2. Bundesliga : Holstein Kiel hat sich von seinem einstigen Aufstiegstrainer Marcel Rapp (46) getrennt.

Marcel Rapp (46) muss nach über vier Jahren als Trainer von Holstein Kiel seine Koffer packen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Dies bestätigte der abstiegsbedrohte Zweitligist am Vormittag in einer Pressemitteilung.

Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (47) erklärt: "Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung und intensiven Gesprächen mit meinen Präsidiumskollegen und dem Aufsichtsrat sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Veränderung braucht."

Die Entscheidung sei die Reaktion auf vier Pleiten in Folge und das Abrutschen in die Abstiegszone. Neben Rapp muss auch sein langjähriger Co-Trainer Alexander Hahn (36) gehen.

Rapp lässt zum Abschied verlauten: "Ich blicke mit großer Dankbarkeit und ebenso großer Überzeugung auf meine Zeit bei Holstein Kiel zurück [... ] Ich respektiere die Entscheidung des Vereins und gehe meinen Weg mit voller Energie weiter."

Für das Duo Rapp-Hahn ist es das Ende einer Ära von gut vier Jahren, in der Kiel unter anderem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga packte.

Nach einer Saison im Oberhaus stieg der KSV im Sommer 2025 wieder abstieg und brauchte eine Liga tiefer nach wie vor Zeit, sich zu sortieren. Der Klub aus Schleswig-Holstein rangiert nur noch einen Zähler über Relegationsplatz 16.