Krisen-Klub der 2. Liga entlässt Aufstiegstrainer und könnte alten Bekannten holen
Kiel - Paukenschlag in der 2. Bundesliga: Holstein Kiel hat sich von seinem einstigen Aufstiegstrainer Marcel Rapp (46) getrennt.
Dies bestätigte der abstiegsbedrohte Zweitligist am Vormittag in einer Pressemitteilung.
Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (47) erklärt: "Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung und intensiven Gesprächen mit meinen Präsidiumskollegen und dem Aufsichtsrat sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Veränderung braucht."
Die Entscheidung sei die Reaktion auf vier Pleiten in Folge und das Abrutschen in die Abstiegszone. Neben Rapp muss auch sein langjähriger Co-Trainer Alexander Hahn (36) gehen.
Rapp lässt zum Abschied verlauten: "Ich blicke mit großer Dankbarkeit und ebenso großer Überzeugung auf meine Zeit bei Holstein Kiel zurück [... ] Ich respektiere die Entscheidung des Vereins und gehe meinen Weg mit voller Energie weiter."
Für das Duo Rapp-Hahn ist es das Ende einer Ära von gut vier Jahren, in der Kiel unter anderem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga packte.
Nach einer Saison im Oberhaus stieg der KSV im Sommer 2025 wieder abstieg und brauchte eine Liga tiefer nach wie vor Zeit, sich zu sortieren. Der Klub aus Schleswig-Holstein rangiert nur noch einen Zähler über Relegationsplatz 16.
Tim Walter könnte neuer-alter Trainer bei Holstein Kiel werden
Neuer Trainer könnte nach Sky-Informationen Tim Walter (50) werden, der an der Kieler Förde bereits 2018/19 Fußspuren hinterließ. Nach einer Saison warb ihn der VfB Stuttgart ab.
Zuletzt war Walter in England für Hull City tätig, wo er im November 2024 nach wenigen Monaten entlassen wurde.
Eine Zusammenarbeit mit Walter befindet sich dem Vernehmen nach in fortgeschrittenen Verhandlungen. Möglicherweise könnte der 50-Jährige vor dem öffentlichen Training am Mittwoch offiziell vorgestellt werden.
Bis dahin wird das Training am Dienstag von dem verbleibenden Funktionsteam um Co-Trainer Dirk Bremser (60) geleitet.
Erstmeldung: 10.44 Uhr, aktualisiert: 11.56 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / pmk; Daniel Bockwoldt/dpa