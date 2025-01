Wirbel um Rekord-Transfer! Bundesligist verteidigt umstrittenen Neuzugang

Der Wechsel von John Tolkin (22, r.) zu Holstein Kiel schlug umgehend hohe Wellen. © Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/dpa

Am gestrigen Donnerstag gaben die Störche Tolkins Wechsel von den New York Red Bulls an die Kieler Förde bekannt. Unter dem Verpflichtungspost meldeten sich aber primär kritische Stimmen zu Wort: So soll der 22-Jährige in der Vergangenheit auf Social Media umstrittene Posts gelikt haben.

Der norddeutsche Klub reagierte bereits am nächsten Tag auf die Kontroverse um seinen Rekordtransfer.

"In der Vergangenheit hatte er einige Posts gelikt, die im Zusammenhang mit Genderidentität, der Coronapandemie und Verschwörungstheorien stehen", schrieb der Bundesligist.

Konkreter ging der Tabellen-Vorletzte nicht auf die Art der Beträge ein, unter dem Vorstellungspost des 22-Jährigen fanden sich aber Screenshots von Tolkins Likes: So versah er etwa zahlreiche Posts mit "Gefällt mir", die die Erde als Scheibe bezeichnen, in anderen wurde darauf verwiesen, dass der Nationale Transgender-Tag besser am 1. April stattfinden sollte.

Für Holstein Kiel liegt dieses Verhalten allerdings in der Vergangenheit: Man habe bereits vor der Verpflichtung mit dem US-Amerikaner gesprochen, der "glaubwürdig dargelegt [hat], dass er mit diesen Likes niemanden verletzen oder beleidigen wollte".