Paukenschlag: Bundesligist schmeißt Sportchef raus und präsentiert sofort Nachfolger

Carsten Wehlmann (52) muss bei Holstein Kiel gehen. © Andreas Gora/dpa

Das teilte der Verein am Karfreitag mit.

"Carsten Wehlmann hatte die herausfordernde Aufgabe, Holstein Kiel für die Bundesliga bestmöglich aufzustellen. Dass die Mannschaft kurz vor Ende der Saison noch immer die Chance hat, den Klassenerhalt zu schaffen, zeigt, dass ihm dieses in einer starken Liga mit wirtschaftlich deutlich potenteren Mitbewerbern gelungen ist. Dennoch sind wir zu der Überzeugung gelangt, den Verein zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Leitung neu aufzustellen", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Tholund (66).

Rebbe, der zuletzt die Geschicke beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga geleitet hatte, tritt das Amt des Geschäftsführers Sport schon nach Ostern am 22. April an.

Kiel kämpft in der Bundesliga fünf Spieltage vor Saisonende gegen den Abstieg. Der Aufsteiger hat vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, aber schon neun Zähler fehlen auf das direkt rettende Ufer, an dem sich aktuell der FC St. Pauli befindet.