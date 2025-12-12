Nach langem Hickhack: Ex-Bundesligist bekommt endlich neues Stadion

Kiel - Nach jahrelangem Hin und Her ist es soweit: Die KSV Holstein gibt ihre Pläne für das neue Stadion bekannt. Wann es losgehen soll und wie es aussieht.

So soll das neue Holstein-Stadion aus der Vogelperspektive aussehen. © Arge HPP/Ax5

Der ein oder andere Fan mag es kaum glauben, seit 2017 warten Fußballanhänger sowie Spieler auf die Erneuerung des Holstein-Stadions.

Am Donnerstagabend hatte die Kieler Ratsversammlung den Weg für den Neubau freigemacht. Das neue Holstein-Stadion soll in mehreren Bauabschnitten, sowohl während als auch außerhalb der Saison entstehen. Dadurch gebe es infrastrukturelle Einschränkungen für Fans und Sportler.

Der Siegerentwurf stammt vom Architektenbüro HPP und soll von der Zech Sports GmbH realisiert werden, teilte Holstein Kiel mit.

"Die neue Spielstätte ermöglicht es uns, Tradition und Moderne zu verbinden und in der Sportinfrastruktur mit anderen Clubs auf Augenhöhe zu kommen. Die Bauphase im laufenden Spielbetrieb wird sicherlich herausfordernd, aber wir stellen uns ihr gerne", sagte KSV-Präsident Steffen Schneekloth.

In dem neuen Stadion sollen in Zukunft 22.087 Zuschauer Platz finden. Die Aufteilung sieht dabei 44 Prozent Stehplätze und 56 Prozent Sitzplätze vor, so die Angaben der KSV.