Skandal nach historischem Aufstieg: Fan geht auf Keeper los!

Kiel - Hässliche Attacke überschattet historischen Moment! Nach dem ersten Aufstieg eines Klubs aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga stürmten die Kiel-Fans am Samstagabend auf den Rasen und ließen ihrer Freude freien Lauf. Ein Anhänger hatte seine Emotionen dabei aber offenbar überhaupt nicht im Griff und legte sich mit dem gegnerischen Keeper an.