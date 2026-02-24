Paukenschlag in der 2. Liga: Krisen-Klub trennt sich wohl von Aufstiegstrainer

Kiel - Paukenschlag in der 2. Bundesliga : Holstein Kiel hat sich offenbar von seinem einstigen Aufstiegstrainer Marcel Rapp (46) getrennt.

Marcel Rapp (46) rümpft sich die Nase, nach über vier Jahren als Trainer von Holstein Kiel naht das Ende. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Dies berichtet Sky am Dienstagvormittag. Die Entscheidung sei die Reaktion auf vier Pleiten in Folge und das Abrutschen in die Abstiegszone.

Für Rapp wäre es das Ende einer Ära von über vier Jahren, in der er Kiel unter anderem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga führte.

Nach einer Saison im Oberhaus stieg der KSV im Sommer 2025 wieder abstieg und brauchte eine Liga tiefer etwas Zeit, um sich zu sortieren.

Nach 23 Spieltagen rangiert der Klub aus Schleswig-Holstein nur noch einen Zähler über Relegationsplatz 16.