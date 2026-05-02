HSV nach Frankfurt-Coup so gut wie gerettet: "Hätten uns nicht viele zugetraut"

Hamburg - War das der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt? Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt spricht nahezu alles für einen Liga-Verbleib des HSV .

Nach dem Abpfiff ließen sich die HSV-Protagonisten von den mitgereisten Fans feiern. © WITTERS

Klar ist: Der direkte Abstieg ist kein Thema mehr, weil der 1. FC Heidenheim auf jeden Fall hinter den Rothosen bleiben wird und zudem der FC St. Pauli sowie der VfL Wolfsburg nicht mehr beide vorbeiziehen können - die Klubs spielen am letzten Spieltag gegeneinander.

Doch auch die Relegation ist ganz weit weg. Dass einer der beiden letztgenannten Vereine die restlichen drei Spiele gewinnt und zudem das schlechtere Torverhältnis wettmacht, darf bei jeweils nur sechs Saisonsiegen insgesamt bezweifelt werden. Zudem dürfte der HSV in den übrigen zwei Spielen seinerseits keine Punkte mehr holen.

"Das ist unglaublich und hätten uns nicht viele zugetraut vor der Saison. Wenn man sieht, wie wir uns entwickelt haben, dann stehen wir verdient da, wo wir jetzt sind", jubelte Robert Glatzel (32), der erneut in der Startelf gestanden hatte.

Anders als gegen Werder Bremen (1:3) und die TSG 1899 Hoffenheim (1:2) traf der Angreifer gegen die SGE nicht, dafür sprangen am Ende aber mal wieder drei Punkte heraus - es war der erste Sieg nach sechs sieglosen Spielen in Serie.