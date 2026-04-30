HSV findet Kuntz-Nachfolgerin! Diese Frau soll der neue Boss werden

Hamburg - Das wäre ein Ding! Nach der Trennung von Sportchef Stefan Kuntz (63) zum Jahresstart hat der Hamburger SV wohl einen Nachfolger gefunden - oder besser gesagt: eine Nachfolgerin.

Kathleen Krüger (40) soll neue Sportvorständin beim HSV werden. © Christian Charisius/dpa

Lange Zeit hatte vieles auf eine große Lösung im Volkspark hingedeutet. Der HSV hatte eine Headhunter-Agentur losgeschickt, die gezielt nach einem neuen Sportvorstand suchen sollte. Dabei wurden unter anderem die Namen von Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (46), Fußball-Weltmeister Stefan Reuter (59) oder Ex-HSV-Vorstand Dietmar Beiersdorfer (62) gehandelt.

Den Zuschlag erhält nun aber jemand anderes - und damit war nicht zu rechnen. Kathleen Krüger (40) soll neue Sportvorständin beim HSV werden. Der Aufsichtsrat soll sich am Dienstag mehrheitlich für die 40-Jährige ausgesprochen haben.

Krüger, die derzeit als Leiterin Organisation und Infrastruktur beim FC Bayern München arbeitet, soll in den kommenden Tagen ihren Vertrag im Volkspark unterschreiben. Aktuell laufen beim Champions-League-Halbfinalisten die Gespräche bezüglich ihrer Freigabe. In München soll Krüger einen unbefristeten Vertrag haben.

Beim HSV wäre eine Frau an der Spitze des Vereins nichts Neues. Bereits zwischen 2003 und 2011 war Katja Krauss (55) zur ersten Vorständin eines Bundesliga-Vereines gewählt worden. Krüger soll, wenn sie denn zusagt, gemeinsam mit Finanzchef Eric Huwer (42) den neuen HSV-Vorstand bilden.