Dienstältester Profi schmort auf der Bank: "Rein sportliche Gründe"

Alles in Kürze

Bakery Jatta (27) saß bei der 1:2-Niederlage des HSV gegen Sturm Graz 90 Minuten auf der Bank. © IMAGO / Lobeca

Nach dem Trainingslager in Herzogenaurach absolvierte der Aufsteiger am Samstag noch ein Testspiel beim österreichischen Meister Sturm Graz, das mit 1:2 verloren ging.

Trainer Merlin Polzin (34) fand im Nachgang deutliche Worte. "Gerade in den ersten 15 Minuten haben wir zu viele einfache Fehler gemacht, wir hatten keine guten Abstände und keine gute Verbindung zueinander", ärgerte er sich. "Gewisse Dinge sind nicht verhandelbar, da geht es um Intensität gegen den Ball und darum, über den Punkt zu kommen. Wenn wir unser Level nicht erreichen, dann sieht es so aus wie in der Anfangsphase."

In der Partie setzte der Aufstiegstrainer auf 22 Feldspieler und einen Torhüter, lediglich Jatta kam nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten auf der Bank. Ein Umstand, der ihm auch während der anstehenden Saison blüht.

"Sicherlich war es so, dass er am Anfang ein bisschen gebraucht hat, aber er hat jetzt alles voll mittrainiert. Deswegen war es eine rein sportliche Entscheidung", stellte Polzin klar. Auf der linken Seite kamen gegen Graz Jean-Luc Dompé, Alexander Røssing-Lelesiit und Moritz Reimers zum Einsatz, auf rechts Rayan Philippe und Emir Sahiti.