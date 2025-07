Deal endlich fix! HSV holt Yussuf Poulsen von RB Leipzig

Yussuf Poulsen (31) verlässt nach zwölf Jahren RB Leipzig und wechselt zum Hamburger SV. © Elisa Schu/dpa

Der Transfer hatte sich bereits seit Tagen angebahnt, am Sonntag machten beide Vereine ihn offiziell.

Die Ablöse soll bei rund 1,5 Millionen Euro liegen, hinzu kommen einige Bonuszahlungen. Zudem zahlt RB dem Dänen eine Abfindung in Höhe von rund einer Million Euro. Sein Gehalt im Volkspark soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

"Über Yussuf Poulsen muss man nicht viele Worte verlieren", sagte Stefan Kuntz. "Er ist ein Gesicht der Bundesliga. Mit all seiner Erfahrung und Reife kennt er alle Facetten des Profifußballs. Yussuf ist mit Leipzig den Weg von der 3. Liga bis in die Champions League gegangen und weiß also nur zu gut, worauf es nach einem Aufstieg ankommt, um die Klasse zu halten und sich in der Bundesliga langfristig zu etablieren. Genau diese Erfahrungen soll er mit in die Mannschaft bringen und mit seiner Persönlichkeit als Führungsspieler vorangehen", so der Sportvorstand.

Poulsen war 2013 von seinem Jugendverein Lyngby BK nach Leipzig gewechselt und hat den Verein aus der 3. Liga bis in die Champions League geführt.

Insgesamt absolvierte er 425 Pflichtspiele für die Roten Bullen, in denen er 95 Tore erzielte und weitere 66 auflegte. Zuletzt kam er allerdings nur noch selten zum Einsatz.