Bilbija saß beim HSV fast nur auf der Bank, jetzt geht er

Filip Bilbija (rechts) stand nur selten für den HSV auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa

Der Stürmer wechselt zum SC Paderborn 07, wie beide Klubs am Freitag mitteilten.

Erst im vergangenen Sommer war Bilbija vom FC Ingolstadt nach Hamburg gewechselt.

Hier stand er allerdings nur selten auf dem Platz. Zwar war er in der vergangenen Saison in 18 Pflichtspielen im Einsatz, kam aber nur auf 165 Minuten Spielzeit. Immerhin gelang ihm in dieser Zeit ein Tor.

"Filip hat sich stets vorbildlich verhalten. Wir können seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehen, ihm diese aber nicht garantieren", sagte Claus Costa (39), Direktor Profifußball beim HSV. Für die Zukunft wünsche der Verein ihm alles Gute.

Bei Paderborn empfängt man den 23-Jährigen freundlich. "Filip passt ideal zu unserer Spielphilosophie", sagte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber (40).