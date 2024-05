HSV: Robert Glatzel holt sich Torjägerkanone - und denkt über Verbleib nach

Hamburg - Die lang ersehnte Belohnung: Robert Glatzel (30) war in der abgelaufenen Saison nicht nur erneut einer der Leistungsträger beim HSV , sondern krönte sich in letzter Minute auch noch zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga .

HSV-Knipser Robert Glatzel (30, M.) bekam nach dem Sieg gegen Nürnberg die Torjägerkanone der 2. Bundesliga überreicht. © Daniel Bockwoldt/dpa

Dabei hatten die Chancen des Stürmers auf diesen Titel vor der Partie gegen den 1. FC Nürnberg (4:1) alles andere als gut ausgesehen: Mit drei Toren Rückstand auf Haris Tabakovic (29) von Hertha BSC war der Hamburger ins Spiel gegangen.

Doch nach nur sechs gespielten Minuten waren es nur noch deren zwei: Der 30-Jährige brachte die Rothosen gegen den Club in Führung und stellte auf 20 Saisontore. Noch vor der Pause ließ er mit dem 3:1 das 21. folgen.

Dennoch sah es bis zum Ende danach aus, dass Glatzel wie in den beiden Vorjahren wieder "nur" zweitbester Torjäger des Unterhauses werden würde. "Dass ich noch Torschützenkönig werde, habe ich zwischenzeitlich nicht mehr geglaubt", gestand der Angreifer selbst.

Doch dann kam die Nachspielzeit, in der der Knipser im Strafraum zu Fall gebracht wurde und sich ihm per Elfmeter die große Chance bot, doch noch an die Spitze zu klettern - und Glatzel lieferte: Mit einem Flachschuss in die linke Ecke zog er mit Tabakovic gleich.