Boldt, Baumgart, Benes: Diese Fragen beschäftigen den HSV jetzt

Hamburg - Wie geht es weiter? Diese Frage beschäftigt den HSV dieser Tage auf vielen Ebenen. Zwar steht am Sonntag (15.30 Uhr) noch der Saisonabschluss gegen den 1. FC Nürnberg an, das Spiel hat jedoch keinerlei Bedeutung mehr.

Haben sie beim HSV eine Zukunft? Sportvorstand Jonas Boldt (42, l.) und Cheftrainer Steffen Baumgart (52). © Marcus Brandt/dpa

Der sechste verpasste Aufstieg in Folge ist sicher und die Verantwortlichen beim Rautenklub, konkret der sechsköpfige Aufsichtsrat, muss sich entscheiden, in welcher Konstellation das siebte Jahr in der 2. Bundesliga angegangen wird.

Hält man an Sportvorstand Jonas Boldt (42), unter dem die Rothosen zum fünften Mal gescheitert sind, fest? Oder schmeißt man den gebürtigen Nürnberger raus, um mit einem neuen Vorstand einen Neustart zu wagen?

Fragen, auf die der Aufsichtsrat Antworten finden muss. Problem: Das Kontrollgremium ist sich zurzeit offensichtlich alles andere als einig, was die sportliche Zukunft des neuen Zweiliga-Dinos betrifft.

Diese Unentschlossenheit soll auch dazu geführt haben, dass Jörg Schmadtke (60), mit dem Gespräche geführt wurden, ein Engagement beim HSV absagte - obwohl ihn die Aufgabe als Sportvorstand eigentlich gereizt hätte.

Da es abgesehen davon an geeigneten Alternativen mangelt, ist es mittlerweile alles andere als unwahrscheinlich, dass der Aufsichtsrat an Boldt festhält bzw. festhalten muss. Fraglich, ob das eine gute Basis für eine Zusammenarbeit wäre.