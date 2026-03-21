BVB dreht irres Topspiel! HSV verspielt klare Führung in Dortmund

Der HSV hat eine klare Führung bei Borussia Dortmund verspielt und mit 2:3 verloren. Ramy Bensebaini erziele zwei Elfmeter, Felix Nmecha verschoss einen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Dortmund - Spektakel im Signal Iduna Park! Der HSV führte dank einer bärenstarken Leistung zur Pause mit 2:0 bei Borussia Dortmund, doch der BVB schlug in Hälfte zwei zurück und drehte das Topspiel noch in einen 3:2-Sieg.

Grenzenloser Jubel bei den HSV-Profis: Die Hanseaten entschieden die erste Hälfte gegen den BVB mit 2:0 für sich. © Bernd Thissen/dpa Der erste Abschnitt war geprägt durch haarsträubende Ballverluste der Borussen. Zunächst ließ sich Daniel Svensson in der 19. Minute den Ball von William Mikelbrencis abluchsen. Der Franzose bediente im Zentrum Philip Otele, der Gregor Kobel aus kurzer Distanz überwinden konnte - 1:0. In der 38. Minute war es schließlich Felix Nmecha, der vor dem eigenen Strafraum die Kugel vertändelte. Fábio Vieira schaltete blitzschnell und steckte auf Albert Sambi Lokonga durch, der eiskalt blieb und das Leder zum 2:0 unter die Latte setzte. Der BVB hatte sogar noch Glück, dass die Hamburger durch Ransford Königsdörffer eine weitere dicke Chance liegen ließen (24.). Zudem wurde ein Tor der Rothosen wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen (25.).

BVB-Profi Felix Nmecha (2.v.r.) hält sich nach seinem verschossenen Elfmeter den Kopf, während die HSV-Profis jubeln. © WITTERS

Die Borussen hatten ihrerseits durch Maximilian Beier eine Riesenchance (7.), zudem traf Nico Schlotterbeck per Kopf die Latte (36.). Kurz vor der Pause schoss Nmecha einen Foulelfmeter dann auch noch am Kasten vorbei (45.).

Bensebaini und Guirassy schlagen für den BVB gegen den HSV zurück

Ramy Bensebaini (l.) und Zerhau Guirassy drehten die Partie für den BVB. © Bernd Thissen/dpa Nach dem Wiederanpfiff war den Hausherren sofort anzumerken, dass sie die erste Hälfte vergessen machen wollten. Nmecha hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am überragend parierenden Daniel Heuer Fernandes (49.). Von den Gästen kam in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts offensiv wenig bis gar nichts, die Elf von Merlin Polzin konzentrierte sich voll auf die Defensive - unter Zugzwang war aber schließlich auch der BVB. Ein Schuss von Fábio Silva ging knapp drüber (66.). In der 73. Minute war es aber so weit: Nach einem klaren Foul von Mikelbrencis an Beier entschied Referee Matthias Jöllenbeck nach Ansicht der TV-Bilder völlig zu Recht erneut auf Elfmeter. Dieses Mal übernahm Ramy Bensebaini und verwandelte sicher - 1:2! HSV - Hamburger SV HSV-Coach Polzin äußert sich zur Causa Glatzel: "Hat sich bewusst dazu entschieden" Der Signal Iduna Park kochte und peitschte die Borussen nach vorn. In der 79. Minute war es dann Serhou Guirassy, der den Ausgleich besorgte. Und damit nicht genug! In der 84. Minute zeigte Jöllenbeck nach einem klaren Handspiel von Miro Muheim erneut auf den Punkt. Wieder trat Bensebaini an und blieb eiskalt - 3:2 für Dortmund! Dem HSV gelang darauf keine Antwort mehr. Erstmeldung: 19.24 Uhr. Aktualisiert: 20.26 Uhr

Statistik zum Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und dem HSV

Bundesliga, 27. Spieltag Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:2 (0:2) Aufstellung BVB: Kobel - Reggiani (46. Bensebaini), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson, F. Nmecha, Bellingham, Svensson (58. Chukwuemeka) - Sabitzer (58. Silva), Beier, Adeyemi (46. Guirassy) Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Omari (90.+1 Philippe), L. Vuskovic, Torunarigha - Mikelbrencis (90.+1 Dompé), Lokonga, Remberg, Muheim - Fábio Vieira (67. Downs), Königsdörffer, Otele (67. Baldé) Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg) Zuschauer: 81.365 (ausverkauft) Tore: 0:1 Otele (19.), 0:2 Lokonga (38.), 1:2 Bensebaini (73., Elfmeter), 2:2 Guirassy (79.), 3:2 Bensebaini (84., Elfmeter) Gelbe Karten: Adeyemi (4) / Mikelbrencis (3), Remberg (10), Otele (2) Besondere Vorkommnisse: Felix Nmecha verschießt Elfmeter für den BVB (45.)